Detva 4. januára (TASR) - Mesto Detva pokračuje s prípravami na obnovu svojho futbalového štadióna. V súčasnosti je vydané právoplatné stavebné povolenie a ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa a stavebný dozor. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že stavebné práce vrátane osadenia infraštruktúry naplánovali na desať mesiacov. "Začnú s nimi, keď budú priaznivé poveternostné podmienky," objasnil.



Samospráva sa zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, a to v rámci programu s názvom Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry. Vyhlásila ju Správna rada Fondu na podporu športu. "Finančný príspevok sa však mestu nepodarilo získať, a preto muselo hľadať iné možnosti financovania," objasnil. Projekt tak vlani v auguste zaradili do Zoznamu prioritných projektov Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na roky 2022 až 2027. "Projektový zámer vlani 14. novembra schválila Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj BBSK," priblížil Suja s tým, že ďalším krokom je žiadosť o nenávratný finančný príspevok.



Rozpočet projektu je 810.000 eur, 85 percent tvoria prostriedky z Európskej únie, sedem percent zaplatí štát a osem percent mesto. "Predmet projektu je navrhnutý tak, aby spĺňal princípy trvalej udržateľnosti a efektívnosti vynaložených zdrojov," zhrnul.



Súčasťou obnovy futbalového štadióna bude aj vybudovanie priestoru na atletiku. Primátor Branislav Baran pripomenul, že v rámci prác pribudnú bežecké dráhy, priestor na skok do piesku, krátke behy i skok do výšky. Súčasťou majú byť aj vybudovanie miest na hod oštepom a vrh guľou i závlahový systém futbalového štadióna. Podľa neho budú areál využívať miestny športový klub i školské zariadenia. Doplnil, že behať po tratiach budú môcť aj občania a cieľom celého projektu je rozvoj športu v Detve.