Detva pokračuje s prípravou obnovy škôlky na Námestí SNP

Detva 26. júla (TASR) – Mesto Detva pokračuje s prípravou obnovy svojej materskej školy na Námestí SNP. TASR to potvrdila prednostka Mestského úradu v Detve Viera Trokšiar Bystrianska.



Samospráva zrúti časť budovy a nahradí ju novou prístavbou. Jej súčasný stav totiž nevyhovuje hygienickým a ani stavebným normám. Súčasnú kapacitu novostavbou zároveň rozšíria. "Máme pripravené podklady, ešte sme doladili detaily a počas augusta by mala byť vyhlásená zákazka na rekonštrukciu škôlky," uviedla a dodala, že investíciu budú hradiť z mestského rozpočtu. Zatiaľ sa totiž podľa jej slov neobjavila výzva na čerpanie prostriedkov z Európskej únie, ktoré by na to vedeli využiť.



Ako ďalej spomenula, počas stavebných prác premiestnia škôlkarov do dočasných priestorov. Bude to do školského klubu základnej školy v starej časti mesta, kde budú deti s učiteľkami a aj zariadením. Predtým však toto miesto potrebuje mesto upraviť a aj obnoviť.



Hovorca mesta Detva Milan Suja priblížil, že škôlku v minulosti budovali v dvoch etapách. V prvej vznikla predná časť z drevenej konštrukcie a v druhej etape zadná, murovaná časť. "V rámci rekonštrukcie zrútia prednú drevenú časť, ktorú nahradia murovanou dvojpodlažnou stavbou," vysvetlil s tým, že zadnú, súčasnú murovanú časť obnovia a bude mať nové dispozičné riešenie.



Primátor Branislav Baran na jar poznamenal, že plocha pre jedno dieťa by mala byť väčšia. "Naplní sa tak hygienická a aj priestorová norma, ktorú deti potrebujú," spresnil. Mrzí ho však, že pri projektovej príprave sa pozabudlo na vybudovanie detských jaslí. "Robíme s tým, čo sme zdedili a čo máme," podotkol Baran, ktorý je novým detvianskym primátorom od vlaňajších komunálnych volieb. Pripomenul, že táto obnova je v novom roku pre samosprávu najväčšou výzvou. Na tento projekt sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1.900.000 eur.



Mesto Detva je zriaďovateľom štyroch materských škôl. Okrem školského zariadenia na Námestí SNP v starej časti mesta navštevujú deti aj tri škôlky na sídlisku.