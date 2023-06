Poslanci v Detve zvýšili nájom pre Dom umenia Arteska

Detva 14. júna (TASR) – Dom umenia Arteska v Detve, ktorý organizuje kultúrne podujatia, bude platiť mestu vyšší nájom. Rozhodli o tom detvianski poslanci na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva.



Ako priblížil hovorca mesta Milan Suja, doteraz platili umelci mestu nájomné jedno euro za rok bez energií za celú plochu. "Po novom budú platiť jedno euro za štvorcový meter plochy na rok, teda 264 eur za rok," spresnil. Podľa uznesenia to bude bez energií a bez finančnej zábezpeky na dobu určitú, do 31. októbra tohto roka.



Spoločnosť Arteska v dôvodovej správe podotýka, že chce nájsť spôsob, ako spoločne s mestom zrekonštruovať priestor do vyhovujúceho stavu. Zachovať chcú jeho využitie pre verejnosť v pôvodnom historickom štýle. "Činnosti sú financované výlučne z dotácií, darov a príspevkov, nemá žiadnych zamestnancov a všetky práce sú vykonávané bezodplatne dobrovoľníckou prácou," konštatuje.



Arteska sídli v budove bývalej školy, kde boli v minulosti napríklad Podpolianske múzeum a aj knižnica. Nachádza sa v starej časti mesta, na Partizánskej ulici. Celková výmera prenajímaného priestoru je vyše 263 štvorcových metrov a v správe ho má Kultúrne centrum Detva.