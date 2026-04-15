Detva pracuje na osvetlení a obnove vybraných priechodov pre chodcov
Projekt prinesie nové osvetlenie, bezbariérové úpravy a logickejšie usporiadanie priechodov pre chodcov.
Autor TASR
Detva 15. apríla (TASR) - Mesto Detva spúšťa plánované práce na osvetlení a modernizácii vybraných priechodov pre chodcov. Práce sa dotknú lokalít pri Základnej škole na Ulici Obrancov mieru a v historickej časti mesta pri kostole. TASR o tom v stredu informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Spresnil, že projekt prinesie nové osvetlenie, bezbariérové úpravy a logickejšie usporiadanie priechodov pre chodcov. „Ukončenie všetkých stavebných aktivít je naplánované najneskôr do 22. mája 2026,“ objasnil a uviedol, že celková suma investície je 41.000 eur.
Prvá etapa prác sa podľa neho sústredí na sídliskový priestor pri základnej škole (cesta III/2455). Pôvodný, neúmerne dlhý, priechod zrušia. „Nahradí ho nový, kratší priechod. Viesť bude priamo cez jazdné pruhy, čo prispeje k bezpečnosti,“ podotkol. K priechodu dobudujú bezbariérové chodníky so signálnymi a varovnými pásmi pre nevidiacich. Najväčším prínosom bude podľa mesta osadenie dvoch nových stožiarov s moderným osvetlením. Súbežne upravia aj priechod na Ulici Milana Rastislava Štefánika, v jednosmernej ceste pri materskej škole. Chodníky upravia na bezbariérové a obnovia aj vodorovné dopravné značenie.
Po ukončení prác v tejto časti sa stavebné mechanizmy presunú do historickej časti Detvy. Nový priechod vznikne na úrovni vchodu do kultúrneho domu oproti kostolu. Aj tento bod bude po novom osvetlený a bezbariérový.
Hovorca poznamenal, že pre rozsah prác majú motoristi aj chodci počítať s dočasnými obmedzeniami. Na ceste III/2455 a následne v úseku pri kostole budú čiastočné uzávery jazdných pruhov. „Prosíme obyvateľov o zvýšenú pozornosť pri prechádzaní týmito úsekmi a rešpektovanie dočasného dopravného značenia,“ reaguje samospráva.
Suja doplnil, že na Ulici Milana Rastislava Štefánika v blízkosti obchodného domu pribudlo v marci nové priechodové osvetlenie. „Na novom výložníkovom stožiari je osadené špeciálne svietidlo, ktoré okrem samotného priechodu osvetľuje aj priľahlý chodník bočným svetlom,“ zhrnul. Optiku svietidla navrhli tak, aby vodičom zaistila viditeľnosť a chodcom poskytla pocit bezpečia aj večer.
Spresnil, že projekt prinesie nové osvetlenie, bezbariérové úpravy a logickejšie usporiadanie priechodov pre chodcov. „Ukončenie všetkých stavebných aktivít je naplánované najneskôr do 22. mája 2026,“ objasnil a uviedol, že celková suma investície je 41.000 eur.
Prvá etapa prác sa podľa neho sústredí na sídliskový priestor pri základnej škole (cesta III/2455). Pôvodný, neúmerne dlhý, priechod zrušia. „Nahradí ho nový, kratší priechod. Viesť bude priamo cez jazdné pruhy, čo prispeje k bezpečnosti,“ podotkol. K priechodu dobudujú bezbariérové chodníky so signálnymi a varovnými pásmi pre nevidiacich. Najväčším prínosom bude podľa mesta osadenie dvoch nových stožiarov s moderným osvetlením. Súbežne upravia aj priechod na Ulici Milana Rastislava Štefánika, v jednosmernej ceste pri materskej škole. Chodníky upravia na bezbariérové a obnovia aj vodorovné dopravné značenie.
Po ukončení prác v tejto časti sa stavebné mechanizmy presunú do historickej časti Detvy. Nový priechod vznikne na úrovni vchodu do kultúrneho domu oproti kostolu. Aj tento bod bude po novom osvetlený a bezbariérový.
Hovorca poznamenal, že pre rozsah prác majú motoristi aj chodci počítať s dočasnými obmedzeniami. Na ceste III/2455 a následne v úseku pri kostole budú čiastočné uzávery jazdných pruhov. „Prosíme obyvateľov o zvýšenú pozornosť pri prechádzaní týmito úsekmi a rešpektovanie dočasného dopravného značenia,“ reaguje samospráva.
Suja doplnil, že na Ulici Milana Rastislava Štefánika v blízkosti obchodného domu pribudlo v marci nové priechodové osvetlenie. „Na novom výložníkovom stožiari je osadené špeciálne svietidlo, ktoré okrem samotného priechodu osvetľuje aj priľahlý chodník bočným svetlom,“ zhrnul. Optiku svietidla navrhli tak, aby vodičom zaistila viditeľnosť a chodcom poskytla pocit bezpečia aj večer.