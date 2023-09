Pre budovu okresného úradu v Detve vypracujú aj znalecký posudok

Detva 13. septembra (TASR) - Stále nie je jasné, čo bude s nedokončenou budovou plánovaného okresného úradu v Detve. Po vypracovaní statického posudku si mesto dalo vypracovať aj znalecký posudok. TASR to povedal primátor mesta Branislav Baran.



Dodal, že posudok má ukázať, akú hodnotu má budova. "Nie je vylúčené, že ju ponúkneme na predaj investorovi, ktorý by ju chcel prestavať napríklad na bytový dom," objasnil.



Mesto si dalo vypracovať aj statický posudok. "Budova je na pár drobných poškodení strechy a stien v celkom dobrom stave. Buď by sa ju dalo obnoviť a vybudovať v nej byty, alebo z nej urobiť kancelárske priestory na komerčné využitie," spomenul primátor v minulosti. Najväčším problémom bolo v minulosti jej zatopenie. Budova bola dlhodobo podmáčaná a podzemné priestory opakovane zaplavovala voda.



Baran poznamenal, že problémom sú aj nevyrovnané pozemky okolo stavby. Prístup od hlavnej cesty, kde je v súčasnosti tržnica, patrí súkromníkovi. Primátor informoval, že budova potrebuje parkovisko aj napriek tomu, že má podzemné. Samospráva je vlastníkom budovy od decembra 2021. Stavba je dlhodobo rozostavaná, v súčasnosti chátra, jej stav sa stále zhoršuje, zničili ju vandali a bezdomovci.