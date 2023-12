Pre husté sneženie v Detve využili všetku techniku na údržbu ciest

Detva 7. decembra (TASR) - Pracovníci detvianskych technických služieb využili vo štvrtok ráno pre husté sneženie všetku techniku určenú na zimnú údržbu ciest a chodníkov. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja s tým, že prioritu mali ráno cesty, po ktorých premávajú autobusy.



Ako ďalej uviedol, v súčasnosti je väčšina ciest v meste a na detvianskych lazoch upravená a aj posypaná. Na mnohých úsekoch sa totiž podľa jeho slov tvoril ľad. "Keďže od rána stále snežilo, na niektorých cestách je vrstva kašovitého snehu, postupne ju však odstraňujú," objasnil. Doplnil, že nezaznamenali žiadne popadané stromy, ktoré by blokovali cesty a ani vážnejšie dopravné nehody.



Priblížil, že mesto v zime udržiava vyše 30 kilometrov chodníkov a 120 kilometrov ciest. Zimnú údržbu zabezpečujú Technické služby Detva. Na túto zimu si zabezpečili 500 ton materiálu pre posyp, drvené kamenivo, z toho asi 200 ton je na skládke spoločnosti. "Oproti minulému roku je cena materiálu stabilizovaná, aj tak je to však zvýšenie cien približne o 20 percent," povedal konateľ technických služieb Jozef Malatinec. Cena soli je momentálne približne na rovnakej úrovni ako vlani, dovážajú ju však iba z Nemecka.



Posledná zima stála mesto Detva 60.000 eur. Náklady na nasledujúcu budú podľa konateľa pravdepodobne vyššie, najmä keď k zvýšeným cenám za materiály na posyp priráta vyššie náklady na pohonné látky. Na zimnú údržbu ciest a chodníkov majú pripravené štyri traktory s radlicami a jeden sypač s radlicou. Ten zabezpečuje čistenie ciest pre autobusové spoje, vrátane autobusových zastávok. Okrem toho majú aj jeden nakladač v areáli spoločnosti a dva mechanizmy na údržbu chodníkov.



Podľa mesta čistenie ciest od snehovej vrstvy niekedy komplikujú aj vodiči a obyvatelia, keď nechávajú svoje autá zaparkované na uliciach. "Niektoré užšie uličky sa nedajú vôbec vyčistiť. Popri autách totiž nezostane pre traktor žiadny manipulačný priestor. Prosím občanov, aby nenechávali svoje vozidlá na uliciach," ukončil Malatinec.