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Detva pred slávnosťami pracuje na funkčnosti celého areálu amfiteátra
Všetky údržbové práce postupujú podľa plánu tak, aby miesto kompletne pripravili na otvorenie brán festivalu. V celom priestore momentálne pokračujú bežné údržbové práce.
Autor TASR
Detva 1. júla (TASR) - Prípravy na 59. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve sú v plnom prúde. Organizačný výbor a technické zložky mesta v týchto dňoch pracujú na obnove a funkčnosti celého areálu amfiteátra. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Spresnil, že všetky údržbové práce postupujú podľa plánu tak, aby miesto kompletne pripravili na otvorenie brán festivalu. V celom priestore podľa neho momentálne pokračujú bežné údržbové práce. Priblížil, že okrem pravidelného kosenia trávnatých plôch, zametania a celkového čistenia priestranstiev sa stavebné úpravy zamerali aj na opravu poškodených častí amfiteátra. Cieľom je zvýšiť komfort návštevníkov aj účinkujúcich.
Podotkol, že drevená konštrukcia amfiteátra v Detve si pre svoj vek a materiál vyžaduje systematickú každoročnú starostlivosť. Doplnil, že z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred poveternostnými vplyvmi bolo kľúčové opraviť strešné krytiny priamo na pódiu. Do areálu zároveň po renovácii opätovne osadili tradičný holubník.
Práce sa dotkli aj technického zázemia festivalu. Pri chatke, kde počas slávností sídli festivalový rozhlas, pribudol nový prístrešok. Poslednou fázou aktuálnych úprav bolo dokončenie opravy obvodového oplotenia amfiteátra. Obnovili aj drevené slniečko, ktoré pri vstupe na amfiteáter víta návštevníkov. Podľa mesta bolo v havarijnom stave a pri silnom vetre sa mohlo rozpadnúť. Rozhodli sa preto pre komplexnú rekonštrukciu.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú tento rok od 9. do 12. júla. Člen programovej rady slávností Jaroslav Černák uviedol, že na amfiteátri sa začnú vo štvrtok (9. 7.) programom s názvom Ozvena Poľany. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo v podaní domáceho Folklórneho súboru Podpoľanec s názvom Pastier ľudu detvianskýho. Inšpirované je osobnosťou Karola Antona Medveckého. Výpravné dielo prináša objavovanie krásy regiónu Podpoľania očami kňaza, ktorý ho zachytil vo svojom diele.
Spresnil, že všetky údržbové práce postupujú podľa plánu tak, aby miesto kompletne pripravili na otvorenie brán festivalu. V celom priestore podľa neho momentálne pokračujú bežné údržbové práce. Priblížil, že okrem pravidelného kosenia trávnatých plôch, zametania a celkového čistenia priestranstiev sa stavebné úpravy zamerali aj na opravu poškodených častí amfiteátra. Cieľom je zvýšiť komfort návštevníkov aj účinkujúcich.
Podotkol, že drevená konštrukcia amfiteátra v Detve si pre svoj vek a materiál vyžaduje systematickú každoročnú starostlivosť. Doplnil, že z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred poveternostnými vplyvmi bolo kľúčové opraviť strešné krytiny priamo na pódiu. Do areálu zároveň po renovácii opätovne osadili tradičný holubník.
Práce sa dotkli aj technického zázemia festivalu. Pri chatke, kde počas slávností sídli festivalový rozhlas, pribudol nový prístrešok. Poslednou fázou aktuálnych úprav bolo dokončenie opravy obvodového oplotenia amfiteátra. Obnovili aj drevené slniečko, ktoré pri vstupe na amfiteáter víta návštevníkov. Podľa mesta bolo v havarijnom stave a pri silnom vetre sa mohlo rozpadnúť. Rozhodli sa preto pre komplexnú rekonštrukciu.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú tento rok od 9. do 12. júla. Člen programovej rady slávností Jaroslav Černák uviedol, že na amfiteátri sa začnú vo štvrtok (9. 7.) programom s názvom Ozvena Poľany. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo v podaní domáceho Folklórneho súboru Podpoľanec s názvom Pastier ľudu detvianskýho. Inšpirované je osobnosťou Karola Antona Medveckého. Výpravné dielo prináša objavovanie krásy regiónu Podpoľania očami kňaza, ktorý ho zachytil vo svojom diele.