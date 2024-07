Detva pred slávnosťami vyhlásila súťaž o najkrajšie vyzdobený dom

Detva 2. júla (TASR) - Mesto Detva pred folklórnymi slávnosťami vyhlásilo súťaž o najkrajšie vyzdobený dom. Týka sa to ulíc Sládkovičova, Partizánska a Kúpeľná, ktoré vedú na letný amfiteáter. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa tento rok uskutočnia od 11. do 14. júla. "Výzdobu bude hodnotiť komisia vo štvrtok 11. júla dopoludnia. Majitelia troch domov s najkrajšou výzdobou získajú voľné vstupenky na celé slávnosti," objasňuje mesto s tým, že niektorí Detvania si tradične pred festivalom zdobia svoje domy i dvory. Návštevníci, ktorí prichádzajú na slávnosti, tak majú podľa samosprávy čo obdivovať. Mesto chce tieto aktivity pred festivalom podporiť a vyzýva tak aj ďalších obyvateľov dotknutých ulíc.



Aj tento ročník slávností bude trvať štyri dni. Začiatok festivalu bude vo štvrtok a bude to poďakovanie učiteľovi Romanovi Berkymu. Vystúpi aj Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena s hrou Ženský zákon. Tematický uvítací program bude okrem folklórnych súborov z Podpoľania patriť aj hosťom z iných regiónov. Počas druhého júlového piatka (12. 7.) ho uvedú na hlavnej scéne s názvom Už mašinka pískala.



V areáli amfiteátra budú počas celých slávností tradičné sprievodné podujatia. Prezentovať sa budú remeselníci, ľudoví výrobcovia, bude aj kuchyňa Heľby a Dvor u Detvanov. Centrum tradičnej kultúry v Detve sa bude s deťmi opäť zabávať aktivitami. Aj tento rok zachovajú scénu v stravovacom areáli, ktorý domáci nazývajú Za potokom. Bude v ňom scéna, kde budú hudobno-tanečné spevácke programy a ľudové zábavy.