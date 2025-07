Detva pred slávnosťami vyhlásilo súťaž o najkrajšie vyzdobený dom

Detva 4. júla (TASR) - Mesto Detva pred 58. Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou (FSP) v Detve vyhlásilo súťaž o najkrajšie vyzdobený dom. Týka sa to ulíc Sládkovičova, Partizánska a Kúpalisko, ktoré vedú na letný amfiteáter. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.



Pripomína, že zároveň to môžu byť aj Nová Ves a Námestie SNP. „Výzdobu bude hodnotiť komisia vo štvrtok (10. 7.) dopoludnia. Majitelia troch domov s najkrajšou výzdobou získajú voľné vstupenky na celé slávnosti,“ objasňuje s tým, že niektorí Detvania si dlhodobo pred festivalom zdobia svoje domy i dvory. „Návštevníci, ktorí prichádzajú na slávnosti, pocítia pohostinnosť, srdečnosť a lásku k folklóru hneď na začiatku,“ zdôrazňuje. Tieto aktivity chcú pod Poľanou pred festivalom podporiť a vyzývajú na to aj ďalších obyvateľov dotknutých ulíc.



Prvým programom letných slávností bude tento rok hudobno-spevácke vystúpenie venované výrazným folklórnym osobnostiam regiónu. Začne sa vo štvrtok 10. júla o 19.30 h. „Zároveň to bude verejná rozhlasová nahrávka v spolupráci so Slovenskou televíziou a rozhlasom v Banskej Bystrici,“ povedal člen programovej rady Jaroslav Černák. Organizátori opäť nadviažu na tradíciu, a to zaradením divadelného predstavenia do úvodného večera. V tomto roku to bude adaptácia novely Ťapákovci.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa budú konať od 10. do 13. júla. Počas celého festivalu budú tradičné sprievodné podujatia. Centrum tradičnej kultúry v Detve sa bude s deťmi opäť zabávať aktivitami. Aj tento rok zachovajú scénu v stravovacom areáli, kde budú hudobno-tanečné spevácke programy a ľudové zábavy.



Primátor mesta Branislav Baran dodal, že v rámci príprav sa sústredili najmä na údržbu amfiteátra. „Od začiatku mája sme vymenili šindľové strechy na domčeku na severnej strane hlavnej scény, kde nastupujú účinkujúci,“ uviedol. Pripomenul, že mesto zároveň opravilo aj plot pri spodnom vstupe do hľadiska.