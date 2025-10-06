< sekcia Regióny
V miestnej časti Skliarovo v Detve pribudne nové detské ihrisko
Autor TASR
Detva 6. októbra (TASR) - Pri budove bývalej školy v miestnej časti Skliarovo v Detve pribudne nové detské ihrisko. V rámci výstavby osadia herné prvky a upravia aj okolie. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že deťom priestor prinesie možnosť tráviť čas aktívne a bezpečne v blízkosti domova. Terén chce mesto upraviť tak, aby bol bezpečný a vhodný na dlhodobé užívanie. „Na projekt získala samospráva dotáciu z Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 12.750 eur, celkové predpokladané náklady dosiahnu približne 35.000 eur,“ objasnil.
Ako ďalej uviedol, výberové konanie na zhotoviteľa vyhrala spoločnosť SALA engineering. Mesto odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi 9. septembra a podľa zmluvy by mali práce ukončiť do 40 dní. Samospráva zhrnula, že ihriská patria medzi dôležité miesta na stretávanie pre rodiny. Pre deti sú podľa nej priestorom na pohyb, hru a rozvoj motorických zručností, pre dospelých miestom na oddych a budovanie komunity. „Deti sa učia spolupracovať a rodičia získajú priestor, kde môžu tráviť čas spolu so svojimi ratolesťami,“ podotkol primátor mesta Branislav Baran.
Zároveň zdôraznil, že mesto myslí aj na svoje okrajové časti. „Skliarovo je lokalita s potenciálom a patrí tam aj bezpečné a moderné ihrisko pre rodiny s deťmi. Takto ním posilňujeme väzby komunity,“ konštatoval. Podobný projekt mesto pripravuje aj v miestnej časti Stavanisko, kde naplánovali detské ihrisko pri turistickej ubytovni.
