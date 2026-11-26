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Detva pripravuje projekt komplexnej obnovy svojho zimného štadióna
Detviansky zimný štadión sa nikdy nepodarilo dokončiť do podoby, v akej ho pôvodne navrhli.
Autor TASR
Detva 26. novembra (TASR) - Mesto Detva pripravuje projekt komplexnej obnovy svojho zimného štadióna. Peniaze chce získať z Modernizačného fondu. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja. Spresnil, že detviansky zimný štadión sa nikdy nepodarilo dokončiť do podoby, v akej ho pôvodne navrhli. Priestor preto v priebehu rokov postupne dopĺňali a upravovali podľa toho, čo bolo práve potrebné a možné.
„Výsledkom je areál, ktorému dnes už nestačí ďalšia čiastková oprava. Potrebujeme ho komplexne obnoviť, od stavebnej časti až po technológie, bez ktorých nemôže fungovať,“ povedal primátor Detvy Branislav Baran.
V stavebnej časti projektová dokumentácia rieši výmenu vonkajšieho opláštenia, brán, dverí a presklených častí. Počíta aj s rekonštrukciou a so zateplením strechy a fasád. Rovnako dôležitá je podľa samosprávy aj technologická časť. Projekt počíta s modernizáciou vzduchotechniky a technológie na úpravu ľadovej plochy, s rekonštrukciou strojovne chladenia a novými zobrazovacími systémami. Obnova sa týka aj elektroinštalácie, merania a regulácie, vykurovania a zdravotechniky. „Mesto chce, aby po obnove štadión lepšie fungoval a bol pohodlnejší pre všetkých, ktorí ho používajú. Pre športovcov, deti, mládež, návštevníkov aj zamestnancov,“ objasnil hovorca.
Primátor podotkol, že projekt takéhoto rozsahu mesto nedokáže zaplatiť z vlastného rozpočtu. Preto chce požiadať o podporu z Modernizačného fondu. Prvá výzva sa už skončila, Detva sa však do nej nemohla zapojiť. Jej podmienky totiž vylučovali štadióny, na ktorých sa hrá hokejová extraliga alebo prvá liga. Uviedol, že v ďalších výzvach už toto obmedzenie nebude. „Projekt nie je len víziou do budúcnosti. Pripravujeme ho s konkrétnym cieľom. Získať naň externé financovanie a postupne zo zimného štadióna urobiť moderné, pohodlné a energeticky úsporné športovisko,“ reagoval Baran.
„Výsledkom je areál, ktorému dnes už nestačí ďalšia čiastková oprava. Potrebujeme ho komplexne obnoviť, od stavebnej časti až po technológie, bez ktorých nemôže fungovať,“ povedal primátor Detvy Branislav Baran.
V stavebnej časti projektová dokumentácia rieši výmenu vonkajšieho opláštenia, brán, dverí a presklených častí. Počíta aj s rekonštrukciou a so zateplením strechy a fasád. Rovnako dôležitá je podľa samosprávy aj technologická časť. Projekt počíta s modernizáciou vzduchotechniky a technológie na úpravu ľadovej plochy, s rekonštrukciou strojovne chladenia a novými zobrazovacími systémami. Obnova sa týka aj elektroinštalácie, merania a regulácie, vykurovania a zdravotechniky. „Mesto chce, aby po obnove štadión lepšie fungoval a bol pohodlnejší pre všetkých, ktorí ho používajú. Pre športovcov, deti, mládež, návštevníkov aj zamestnancov,“ objasnil hovorca.
Primátor podotkol, že projekt takéhoto rozsahu mesto nedokáže zaplatiť z vlastného rozpočtu. Preto chce požiadať o podporu z Modernizačného fondu. Prvá výzva sa už skončila, Detva sa však do nej nemohla zapojiť. Jej podmienky totiž vylučovali štadióny, na ktorých sa hrá hokejová extraliga alebo prvá liga. Uviedol, že v ďalších výzvach už toto obmedzenie nebude. „Projekt nie je len víziou do budúcnosti. Pripravujeme ho s konkrétnym cieľom. Získať naň externé financovanie a postupne zo zimného štadióna urobiť moderné, pohodlné a energeticky úsporné športovisko,“ reagoval Baran.