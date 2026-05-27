Detva pripravuje projekt pre obnovu gymnastickej telocvične
Okrem priestoru pre gymnastky plánujú vybudovať aj regeneračný priestor s bazénom.
Autor TASR
Detva 27. mája (TASR) - Mesto Detva pripravuje projektovú dokumentáciu pre komplexnú rekonštrukciu gymnastickej telocvične. Jej hodnota je približne 90.000 eur. Následne chce samospráva podať aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu. TASR o tom informoval primátor Detvy Branislav Baran.
Spresnil, že okrem priestoru pre gymnastky plánujú vybudovať aj regeneračný priestor s bazénom. Ako uviedol, gymnastická telocvičňa v Detve slúži školám aj športovým klubom už viac ako päť desaťročí. Budovu v minulosti čiastočne rekonštruovali, obnovili obvodový plášť, vymenili okná a doplnili izoláciu strechy.
Primátor doplnil, že v rozpočte na rok 2025 malo mesto schválené finančné prostriedky na opravu strechy gymnastickej telocvične. Pred začiatkom prác sa na miesto prišli v rámci prieskumu pozrieť odborníci. „Strecha bola zničená a keď videli, v akom je stave, zhotoviteľ povedal, že to nie je na opravu, ale na sanáciu,“ podotkol s tým, že budova telocvične je drevostavba. Ak by tak podľa neho opravili strechu a pod ňou by niečo nebolo v poriadku, bola by to zbytočná investícia. „Zavolali sme statika a odborníkov na drevostavby. Povedali nám, že stavba bola v minulosti výskumnou úlohou vysokej drevárskej školy vo Zvolene a navrhli ju na 25 rokov,“ konštatoval.
