Detva pripravuje zmeny územného plánu mesta
Predpokladaný termín zverejnenia návrhu zmien a doplnkov je začiatok jesene.
Autor TASR
Detva 26. mája (TASR) - Mesto Detva pokračuje v príprave zmien a doplnkov číslo šesť územného plánu mesta. Spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie odovzdali všetky potrebné podklady na vypracovanie aktualizácie zmien a doplnkov územného plánu. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Spresnil, že predpokladaný termín zverejnenia návrhu zmien a doplnkov je začiatok jesene. Následne ho podľa neho zverejnia na úradnej tabuli aj na webovej stránke mesta, aby sa s ním mohla oboznámiť verejnosť. „Súčasne mesto požiada dotknuté orgány štátnej správy o vydanie stanovísk k predloženému návrhu,“ objasnil.
Ako ďalej uviedol, práve tieto stanoviská budú mať významný vplyv na konečnú podobu dokumentu. Mesto preto upozorňuje obyvateľov a vlastníkov pozemkov, že zaradenie konkrétnej lokality do návrhu ešte neznamená jej definitívne schválenie. Návrh budú počas procesu posudzovania ešte upravovať a niektoré lokality môžu na základe pripomienok a stanovísk dotknutých orgánov zmeniť alebo z návrhu vyradiť.
Samospráva preto odporúča občanom, aby k informáciám o navrhovaných lokalitách pristupovali s opatrnosťou a nerobili unáhlené rozhodnutia. „Konečná podoba zmien a doplnkov územného plánu bude známa až po ukončení celého procesu prerokovania a schvaľovania,“ reagoval hovorca.
