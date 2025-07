Detva robí údržbu verejnej zelene, súčasťou je aj opiľovanie drevín

Detva 11. júla (TASR) - Mesto Detva robí pravidelnú údržbu verejnej zelene, súčasťou je aj odborné opiľovanie drevín. Tento zásah je vo vegetačnom období, teda od marca do septembra, v súlade s platnou legislatívou a odporúčaniami odborníkov. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že dreviny ošetrujú najmä v čase, keď majú listy. V tomto období je totiž podľa mesta možné presne identifikovať, ktoré konáre sú živé, zdravé, a ktoré sú suché alebo napadnuté chorobami. „Zároveň je jednoduchšie vyhodnotiť, ktoré časti stromov spôsobujú neželané tienenie, napríklad bránia prenikaniu denného svetla do bytov alebo tienia uličné osvetlenie,“ objasnil.



Ako ďalej hovorca uviedol, opiľovanie stromov v Detve je prostredníctvom verejného obstarávania. „Mesto má aktuálne uzavretú zmluvu na tieto služby na obdobie od apríla 2025 do 31. decembra 2026,“ zdôraznil.



Prvou etapou boli Námestie SNP, Ulice Janka Kráľa, Partizánska, Milana Rastislava Štefánika, Obrancov mieru a Dolinky. V tomto roku sa mesto venuje Ulici Milana Rastislava Štefánika, vrátane jej horného úseku nad budovou bývalého nábytku. Samospráva uvádza, že cieľom je radikálne ošetrenie stromov, ktoré je nevyhnutné zo zdravotného a bezpečnostného hľadiska. Súčasťou zásahu je zníženie výšky stromov, redukcia ich korún a odstránenie nadmerne zaťažených konárov, ktoré by sa mohli zlomiť.



V druhej etape zásahov je ošetrenie drevín na sídlisku Novosady, Námestí mieru, ako aj na Uliciach Andreja Hlinku, Antona Bernoláka, Vimperskej, Tajovského, Pionierskej, Strojárskej a Štúrovej.



Staršie, poškodené alebo nebezpečné dreviny nahradili na jar v meste novými. Vysadili ich napríklad na Novosadoch. Pôvodné topole, ktoré už podľa mesta predstavovali bezpečnostné riziko, nahradili mladými bukmi. Na jar pribudli v Detve aj dva nové kvetinové záhony s tulipánmi a narcismi, mesto osadilo kvety aj na viaceré mosty. „Nevyhli sme sa vandalizmu a niektoré zmizli, v tejto aktivite však budeme aj naďalej pokračovať,“ reagoval primátor mesta Branislav Baran.