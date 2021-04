Detva chce s obnovou ciest na Námestí mieru začať tento mesiac

Detva 12. apríla (TASR) – Mesto Detva plánuje začať s rekonštrukciou ciest a chodníkov na sídlisku Námestie mieru ešte tento mesiac. Pre TASR to uviedol primátor mesta Ján Šufliarský s tým, že obnova sa týka aj plôch pre verejnosť. Súčasťou projektu bude aj nové kontajnerové stojisko v strede veľkého centrálneho parkoviska.



„Vyhodnotenie ponúk predložených v rámci verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby bolo ukončené, do utorka (13. 4.) je termín na podávanie námietok. V prípade, že nebude doručená žiadna námietka, pristúpime k podpisu zmluvy o dielo,“ dodal hovorca mesta Milan Suja.



Výstavba by mala trvať päť mesiacov a mala by byť ukončená v septembri tohto roka. V projekte sa podľa mesta počíta aj s celkovou výmenou povrchových vrstiev chodníkov. „Ich povrch bude z betónovej zámkovej dlažby alebo z asfaltu. Vyasfaltované budú aj obslužné komunikácie vrátane parkovísk a ihriska,“ pripomínajú. V rozpočte mesta sú na túto akciu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 407.080 eur.



Súčasťou plánovanej obnovy nebude rekonštrukcia budovy občianskej vybavenosti, kde sú obchody a iné služby. V priestoroch, ktoré patria mestu, sídlia napríklad potraviny, obchod s mäsom, pohostinstvo či cukráreň. Detvianska mestská poslankyňa za tento volebný obvod Oľga Vilhanová však dlhodobo tvrdí, že budova občianskej vybavenosti na sídlisku Námestie mieru by si po 30 rokoch zaslúžila obnovu a patrilo by sa do nej investovať. „Už len z vizuálneho pohľadu nevyzerá dobre. Budova robí mestu zlé meno," dodala zástupkyňa ľudí. Mesto na otázky TASR odpovedalo, že priestory postupne obnovujú.