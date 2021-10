S výstavbou inkluzívneho detského ihriska chce Detva začať budúci rok

Detva 22. októbra (TASR) – S výstavbou inkluzívneho detského ihriska na sídlisku v Detve chce mesto začať v novom roku. Pre TASR to uviedol hovorca Detvy Milan Suja. Priestor pre zdravotne znevýhodnené deti aj tie zdravé vznikne z bývalého detského ihriska pri piatej materskej škole.



Podľa Suju samospráva v súčasnosti rokuje s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutí dotácie na výstavbu inkluzívneho detského ihriska. „V prípade podpisu zmluvy bude tento projekt čiastočne hradený finančnými prostriedkami z ministerstva a čiastočne z rozpočtu mesta Detva,“ zhrnul.



Hovorkyňa ministerstva práce Michaela Slivková Kirňaková pre TASR poznamenala, že rezort rozhodol o poskytnutí dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny pre mesto Detva. Bolo to na základe žiadosti predloženej v súlade so zákonom o dotáciách v pôsobnosti ministerstva vo výške 17.600 eur. „Finančné prostriedky budú vyplatené na účet žiadateľa do konca roka 2021. Podmienkou vyplatenia dotácie je účinnosť a zverejnenie dotačnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv,“ spomenula.



Ako v lete podotkol primátor Detvy Ján Šufliarský, projektová dokumentácia na tento zámer je už vyhotovená. „Súčasťou je tiež obnova oplotenia so vstupnou bránou,“ zdôraznil.



Najnovším detským ihriskom na detvianskom sídlisku je projekt revitalizácie vnútrobloku na Ulici Andreja Hlinku. Verejný priestor medzi bytovými domami funguje pre deti a ich rodičov od leta 2019. Pribudli tam hojdačky, lezecká stena, kvety, lavičky či ihrisko na cvičenie s vlastnou váhou. Na financovanie tohto projektu mesto získalo dotáciu z fondov Európskej únie vo výške takmer 470.000 eur, ďalšie náklady hradilo z mestského rozpočtu.