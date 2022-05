Detva sa pripravuje na slávnosti, do obnovy amfiteátra dalo 55.000 eur

Detva 22. mája (TASR) – Mesto Detva sa pripravuje na tohtoročné Folklórne slávnosti pod Poľanou, do renovácie prírodného amfiteátra a jeho areálu investovalo 55.000 eur. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Pripomenul, že práce zahŕňajú výmenu šindľov na čelných plochách hlavnej scény amfiteátra. Je to vrátane výmeny roštov a izolácie pod betónom, drevených obkladov palubovky javiska i šindľov na južnom prístrešku javiska. Podľa neho tam tiež patrí obnova drevených schodov na výstup na malé javiská a veľké javisko.



Ako dodal, renovácia sa týka aj poškodených šindľov na strieškach vstupných dvier do hľadiska. Obnoviť má samospráva aj betónové povrchy malých bočných javísk a nástupnej plochy na veľkú scénu amfiteátra. Uvádza, že medzi práce patria aj údržba železných stožiarov osvetlenia a ozvučenia, ako aj stĺpy verejného osvetlenia v areáli amfiteátra. "Zabezpečíme aj opravy a výmenu poškodených lavičiek v hľadisku," podotýka mesto.



Okrem toho mestský úrad pokračuje s výstavbou objektu správy areálu a sociálnej vybavenosti pre účinkujúcich v areáli amfiteátra. Navrhnutý je ako prízemná drevostavba zastrešená sedlovým krovom prikrytým dreveným šindľom. "Ukončenie výstavby a kolaudovanie nového objektu správy areálu je naplánované do tohtoročných slávností," zdôrazňuje samospráva s tým, že celková cena stavby je 200.000 eur.



Amfiteáter je centrom jednej z najväčších prehliadok tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Tie sa v roku 2020 a ani vlani pre pandémiu nového koronavírusu neuskutočnili. Jubilejný 55. ročník sa tento rok chystá na 8. až 10. júla. Pre TASR to uviedla predsedníčka programovej rady slávností Anna Ostrihoňová.