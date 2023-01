Detva sa zapojí do výzvy na zníženie energetickej náročnosti budov

Detva 20. januára (TASR) – Mesto Detva sa plánuje zapojiť v tomto roku do výziev, ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejných budov. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Pre vysokú predpokladanú investíciu na aktuálne rozpracované projekty plánuje využiť na tieto účely prioritne výzvu vyhlásenú v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Podľa hovorcu by to prípadne mohlo byť aj v rámci Programu Slovensko. "V prípade vhodného projektového zámeru s nižšou investíciou však nevylučujeme ani možnosť podať žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu (EF)," spresnil.



EF poskytne dotáciu na zateplenie verejných budov. Finančná podpora do výšky 400.000 eur na jednu žiadosť má pomôcť aj k znižovaniu emisií skleníkových plynov. "V rámci dotačnej schémy EF má za cieľ podporiť obnovu verejných budov, a tým prispieť v SR k celkovému znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v ovzduší," informovala vedúca oddelenia komunikácie a propagácie Tamara Lesná.



Priblížila, že popri výmene strechy a okien môže žiadateľ požiadať aj o dotačný príspevok napríklad na modernizáciu alebo výmenu zdroja tepla a jeho rozvodov. O dotáciu môžu žiadať napríklad obce či samosprávne kraje.



Záujem žiadať o túto dotáciu z EF má však Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Pre TASR to uviedla jeho hovorkyňa Lenka Štepáneková. "Momentálne analyzujeme podmienky oprávnenosti aktivít na poskytnutie tejto dotácie na rok 2023," uzavrela.