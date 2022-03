Samospráva nemá informácie o všetkých Ukrajincoch, ktorí sú v Detve

Detva 24. marca (TASR) – O všetkých Ukrajincoch, ktorí ušli pred vojnou a prišli do Detvy, nemá samospráva informácie. Pre TASR to vo štvrtok uviedol detviansky hovorca Milan Suja s tým, že niektorí majú v meste príbuzných alebo priateľov a prišli k nim. Podľa neho aj preto sa prostredníctvom e-mailu ukrajina@detva.sk majú zaregistrovať ľudia, ktorí poskytli svoje ubytovanie utečencom.



„Registrácia je potrebná na to, aby im mohli vyplatiť finančnú pomoc,“ podotkol hovorca.



Primátor Detvy Ján Šufliarský poznamenal, že na detvianskom mestskom úrade majú utečencov na starosti pracovníci oddelenia školstva a sociálnych vecí. Okrem celkového koordinovania pomoci zabezpečujú aj zaradenie ukrajinských detí do vyučovacieho procesu v miestnych školách a škôlkach. „V súčasnosti ich umiestňujeme do Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu a aj do materskej školy na ulici Antona Bernoláka,“ konštatoval.



Ako ďalej informoval, koncom februára mesto vyhlásilo zbierku na pomoc utečencom. „Priestory sme vyčlenili v centre voľného času na ulici Obrancov mieru. Ľudia tam nosia trvanlivé potraviny, drogériu a oblečenie najmä pre deti do 12 rokov,“ spomenul s tým, že sú to napríklad aj hračky a kočíky. Tieto veci sú k dispozícii utečencom, ktorí prichádzajú do Detvy, alebo sú už v meste ubytovaní. „Časť materiálu, ktorý sme doteraz vyzbierali, sme už poslali na hranicu s Ukrajinou,“ ukončil primátor.