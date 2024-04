Detva obstaráva kosenie trávnatých plôch v meste i na cintoríne

Detva 15. apríla (TASR) - Samospráva Detvy obstaráva kosenie trávnatých plôch v meste i na cintoríne. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Ako pre TASR uviedol hovorca Detvy Milan Suja, odhadovaná suma zákazky pre mesto je 114.538 eur bez DPH. Pre cintorín to je 9848 eur bez DPH.



"Pre zabezpečenie kosenia verejných priestranstiev sme postupovali v zmysle platnej legislatívy o verejnom obstarávaní," objasnil s tým, že s kosením by chceli začať v druhej polovici apríla.



Primátor Branislav Baran nebol vlani v lete s kosením spokojný. "Pre dážď sa dlho nedalo kosiť, my sme však stroskotali na tom, že technické služby nemohli dostať priamu zákazku od mesta," konštatoval minulý rok s tým, že tak museli urobiť nové verejné obstarávanie, čo samosprávu dosť zdržalo.



Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 17. apríla. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.