Soľ na posýpanie ciest zdražela na trojnásobok, uviedlo mesto Detva

Detva 11. decembra (TASR) - Soľ na posýpanie ciest počas zimnej údržby zdražela na trojnásobok. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Detva Milan Suja.



Pripomenul, že zimnú údržbu v meste zabezpečujú Technické služby Detva. Na túto zimu si zmluvne zabezpečili 500 ton posypového materiálu, ktorým je drvené kamenivo, z toho asi 200 ton je už na skládke spoločnosti. Ďalší chcú podľa hovorcu doviezť v priebehu decembra. "Momentálne je problém s dovozom materiálov, navyše ceny išli o viac ako 100 percent hore," uviedol konateľ Technických služieb Detva Jozef Malatinec.



Pred dvomi rokmi kupovali tonu materiálu za 7,50 eura až 8 eur, súčasná cena je 17 eur. "Ešte nepriaznivejšie sa vyvíja cena soli. Spoločnosť jej má síce na sklade 80 až 100 ton, no na zimu jej potrebujú mať pripravenej aj dvojnásobok," spresnil Suja. Dodal, že v minulosti stála tona 70 eur, na konci novembra bola cena 220 eur. "Na december pritom žiadny dodávateľ nevedel garantovať ani túto cenu a pravdepodobne bude stáť okolo 250 eur," podotkol.



Hovorca informoval, že soľ v minulosti kupovali z Ukrajiny alebo z Nemecka. "Ukrajinská bola síce lacnejšia, minuli jej však oveľa viac ako tej, ktorú doviezli z Nemecka," konštatoval s tým, že pri kamenive je to podobné.



Na zimnú údržbu ciest a chodníkov sú v Technických službách pripravené štyri traktory s radlicami a jeden sypač s radlicou. Ten zabezpečuje cesty pre autobusové spoje vrátane autobusových zastávok a tie cesty, kde sa sypač s prednou radlicou použiť dá. Techniku obsluhuje sedem zamestnancov, okrem traktorov a sypača majú jeden nakladač v areáli spoločnosti a dva mechanizmy na údržbu chodníkov.