Športový festival dopravu v okolí športovej haly v Detve nemá obmedziť

Detva 22. júla (TASR) - V rámci Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) Banská Bystrica 2022 budú zápasy aj v športovej hale v Detve, doprava v jej okolí však bude bez obmedzení. TASR to potvrdil riaditeľ dopravy EYOF Peter Iľanovský.



Pripomenul, že v obnovenej hale bude turnaj v hádzanej dievčat. Cesta, ktorá vedie popri nej, bude voľne prejazdná a pre účastníkov podujatia budú k dispozícii parkoviská v jej okolí. "Návštevníci, ktorí si chcú prísť pozrieť hádzanú do Detvy, môžu na parkovanie využiť miesta pri blízkom obchodom dome," podotkol s tým, že ich k nim privedú smerové tabule. "Miesta na parkovanie hostí nebudú označené, môžu ich však voľne využívať," zdôraznil.



Športový manažér EYOF Martin Škarba doplnil, že prvý hádzanársky zápas v Detve je naplánovaný na pondelok 25. júla. Hrať bude slovenská dievčenská reprezentácia proti Maďarsku. Poznamenal, že v ďalšie dni bude skupinová fáza a vo štvrtok budú mať športovkyne voľný deň. Koncom týždňa turnaj vyvrcholí finálovým zápasom.



Škarba dodal, že organizačný štáb EYOF v Detve zabezpečil športovú stránku priestoru, aby spĺňal atribúty, ktoré sú povinné podľa Európskej hádzanárskej federácie. Uviedol, že okrem hádzanárskych bránok sú pripravené aj lopty a priestor na hru. "V Detve nemáme ubytovacie kapacity, dievčatá budú bývať vo Zvolene aj s chlapčenským hádzanárskym tímom," konštatoval. Turnaj v hádzanej chlapcov bude počas EYOF vo zvolenskej hale.



Športovú halu v Detve v súvislosti s letným Európskym olympijským festivalom mládeže obnovili. Hlavný vstup vrátane bezbariérového vstupu a sociálne zariadenie pre návštevníkov sú zachované na prízemí. V rámci obnovy pribudlo napríklad osem šatní pre hráčov s kompletným sociálno-hygienickým zázemím a aj nové WC pre divákov.



Podľa mesta Detva boli náklady na rekonštrukciu športovej haly vo výške 834.000 eur vrátane DPH, z toho je 550.000 eur dotácia z ministerstva financií. Samospráva ďalej schválila 85.000 eur na rekonštrukciu osvetlenia a 30.000 eur na vybavenie nových šatní, ako aj obslužných a reprezentačných priestorov.



Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022 bude na strednom Slovensku od 24. do 30. júla.