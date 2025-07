Stavebné práce na stanici záchrannej služby v Detve pokračujú

Detva 28. júla (TASR) - Vedľa polikliniky na Tajovského ulici v Detve pokračuje výstavba stanice záchrannej zdravotnej služby (ZZS). V súčasnosti sú murovacie práce na druhom nadzemnom podlaží. TASR o tom informovala Petra Klimešová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.



Predpokladaný termín odovzdania stanice v Detve je v zmysle harmonogramu plánovaný do konca novembra 2025 s následnou kolaudáciou a odovzdaním stavby do užívania. Po ňom bude súčasťou siete staníc ZZS, ktoré zabezpečia v kontexte s optimalizáciou siete nemocníc lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti a skrátenie času príjazdu k pacientom.



Komunikačný odbor rezortu zdravotníctva v októbri minulého roka pre TASR uviedol, že odhadované náklady na výstavbu sú 540.000 eur. Z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR ju zabezpečuje Operačné stredisko ZZS.



Novú budovu ZZS v súčasnosti budujú aj v Hriňovej v Detvianskom okrese. Aktuálne ukončujú hrubú stavbu. „Práce budú ukončené do konca roka. Na túto stanicu je vyčlenených 507.444 eur bez DPH,“ objasnila.