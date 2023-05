Detva tento rok svoje letné kúpalisko neotvorí, areál je zničený

Detva 19. mája (TASR) – Mesto Detva tento rok svoje letné kúpalisko neotvorí. Dôvodom je jeho súčasný stav, ktorý nie je spôsobilý na prevádzku. TASR to potvrdil hovorca samosprávy Milan Suja.



Ako ďalej uviedol, na kúpalisku bolo pracovné stretnutie vedenia mesta a niektorých poslancov mestského zastupiteľstva. Jeho cieľom bolo zhodnotiť stav a vybavenosť pred letnou sezónou v roku 2023. "Nedostatkov, ktorých oprava by stála množstvo finančných prostriedkov, bolo priveľa," spresnil. Podľa neho medzi ne patrí dlažba pri vstupoch, ktorá opadáva i zapchaté odtoky v detskom bazéne. "Závažnejšie však je, že sa prepadáva jedna strana hlavného bazéna. O tom, že v pôde nie je všetko v poriadku, svedčí aj čiastočne vytlačený oporný múr nad potokom," objasnil hovorca. "Strecha nad budovou, v ktorej je technologické zariadenie, sa tiež o pár desiatok centimetrov posunula," poznamenal.



Primátor Detvy Branislav Baran povedal, že samotné sfunkčnenie kúpaliska by mesto stálo niekoľko stotisíc eur. Keby však podľa Suju chceli z neho urobiť moderné zariadenie, ktoré by spĺňalo súčasné štandardy, museli by nájsť v rozpočte viac peňazí.



Športovo-rekreačný areál letného kúpaliska v Detve od základov naposledy zrekonštruovali pred letnou sezónou v roku 1992. "Priestor však nikdy nedobudovali kompletne podľa vypracovanej projektovej dokumentácie," zdôraznil riaditeľ Správy športových zariadení mesta Detva Ján Murín. Doplnil, že urobili prvú etapu, ktorej súčasťou boli bazény, technologická časť na úpravu vody i odberný objekt. Boli to tiež napríklad oplotenie, elektrická prípojka a dočasný objekt sociálnych zariadení. Uskutočnenie druhej etapy už však nebolo. Objekty ako vstup do areálu, šatne, sprchy, pokladnica, šatne pre zamestnancov, miestnosť plavčíka a objekt reštauračných služieb s občerstvením zostali len v štádiu plánov.



Podľa Murína absentujú služby, ktoré by letné kúpalisko a jeho celý areál mali v letných mesiacoch poskytovať. Konštatoval, že väčšinu potenciálnych návštevníkov odrádzajú studená voda v bazénoch i parkovanie.