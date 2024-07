Turistickú kanceláriu v Detve otvoria deň pred začiatkom slávností

Detva 9. júla (TASR) - Turisticko-informačnú kanceláriu (TIK) vo Vagačovom dome v Detve otvoria deň pred začiatkom 57. Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP). TASR o tom informovala kultúrna referentka domu Magdaléna Balážová s tým, že to bude v stredu 10. júla.



Dodala, že dvaja zamestnanci v súčasnosti pracujú na vybavení priestoru a zhromažďujú všetko tak, aby turistom poskytli všetko na jednom mieste. Súčasťou kancelárie na prízemí domu budú propagačné materiály o Detve i celom Podpoľaní. Záujemcovia sa dozvedia, aké sú možnosti ubytovania, stravy, zábavy, kultúry i turistiky. K dispozícii budú aj suveníry, darčekové predmety i výrobky regionálnych výrobcov.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa tento rok uskutočnia od 11. do 14. júla. Počas nich budú tradičné sprievodné podujatia v meste i areáli letného amfiteátra.



TIK otvára Vagačov dom v spolupráci s mestom Detva. O jej potrebe sa diskutovalo dlhodobo, v súčasnosti totiž takáto kancelária v meste nefunguje. Do úvahy prichádzali aj iné miesta. Nakoniec to však bude budova, ktorá sídli v historickej časti mesta. "Poloha domu je z pohľadu cestovného ruchu strategická," objasnila. V jeho blízkosti sa totiž nachádzajú Podpolianske múzeum aj Detvianske ľudové umenie spolu s pamätnou izbou Veroniky Golianovej. Podľa referentky to sú miesta, ktoré turisti pod Poľanou vyhľadávajú a navštevujú. Čo sa týka personálneho obsadenia, za túto oblasť zodpovedá mesto Detva, ktoré vyhlásilo výberové konanie na voľné pracovné miesta.



Vagačov dom, jedna z najvýznamnejších a najhodnotnejších stavieb v meste, v ktorej bola kedysi bryndziareň, dostala po rokoch novú tvár. V súčasnosti v ňom organizujú koncerty a aktivity pre deti.