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Detva ukončila komplexnú obnovu denného centra na Partizánskej ulici
Stavebná časť projektu zameraného na zvýšenie energetickej účinnosti budovy denného centra je hotová. Po odovzdaní diela zhotoviteľom bude ešte nasledovať zariaďovanie interiéru.
Autor TASR
Detva 20. augusta (TASR) - Samospráva Detvy ukončila komplexnú obnovu denného centra na Partizánskej ulici. Z objektu v historickej časti mesta vznikol moderný a úsporný priestor, ktorý bude slúžiť najmä seniorom. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Spresnil, že stavebná časť projektu zameraného na zvýšenie energetickej účinnosti budovy denného centra je hotová. Po odovzdaní diela zhotoviteľom bude ešte nasledovať zariaďovanie interiéru. Pribudne nový nábytok a doplnia vybavenie, aby boli jednotlivé miestnosti pripravené na plnohodnotnú prevádzku. Cena diela predstavuje 379.000 eur, približne 314.00 eur je dotácia z Environmentálneho fondu.
Budova dostala nové zateplenie obvodových stien a aj stropu v podstrešnom priestore. Urobili aj nové podlahy vrátane nášľapných vrstiev a povrchových úprav. Objekt tiež zabezpečili proti zemnej vlhkosti. Súčasťou prác bola aj výmena strešnej krytiny a odkvapového systému, výmena okien a dverí. Zmodernizovali elektroinštalácie vrátane nových interiérových a exteriérových svietidiel a vybudovali bleskozvod. „Pôvodné plynové vykurovacie telesá nahradí podlahové vykurovanie napojené na tepelné čerpadlo, ktoré bude hlavným zdrojom tepla pre celý objekt,“ zdôraznil Suja.
Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi v polovici januára 2026. Prvé týždne patrili najmä demontážnym a búracím prácam. Po odkrytí podláh sa ukázalo, že pôvodné rozvody vody a kanalizácie sú v havarijnom stave a plytko uložené, čo by zasahovalo do nových konštrukčných vrstiev. „S ich výmenou pôvodne nepočítali, bolo však nevyhnutné pristúpiť k realizácii nových rozvodov kanalizácie a nových rozvodov vody,“ podotkol hovorca.
Cieľom prác bolo zvýšenie energetickej účinnosti budovy, zlepšenie technického stavu objektu a vytvorenie kvalitnejšieho prostredia pre jeho návštevníkov. Na základe verejného obstarávania bola 30. decembra 2025 uzatvorená zmluva o dielo so zhotoviteľom SALA engineering.
Spresnil, že stavebná časť projektu zameraného na zvýšenie energetickej účinnosti budovy denného centra je hotová. Po odovzdaní diela zhotoviteľom bude ešte nasledovať zariaďovanie interiéru. Pribudne nový nábytok a doplnia vybavenie, aby boli jednotlivé miestnosti pripravené na plnohodnotnú prevádzku. Cena diela predstavuje 379.000 eur, približne 314.00 eur je dotácia z Environmentálneho fondu.
Budova dostala nové zateplenie obvodových stien a aj stropu v podstrešnom priestore. Urobili aj nové podlahy vrátane nášľapných vrstiev a povrchových úprav. Objekt tiež zabezpečili proti zemnej vlhkosti. Súčasťou prác bola aj výmena strešnej krytiny a odkvapového systému, výmena okien a dverí. Zmodernizovali elektroinštalácie vrátane nových interiérových a exteriérových svietidiel a vybudovali bleskozvod. „Pôvodné plynové vykurovacie telesá nahradí podlahové vykurovanie napojené na tepelné čerpadlo, ktoré bude hlavným zdrojom tepla pre celý objekt,“ zdôraznil Suja.
Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi v polovici januára 2026. Prvé týždne patrili najmä demontážnym a búracím prácam. Po odkrytí podláh sa ukázalo, že pôvodné rozvody vody a kanalizácie sú v havarijnom stave a plytko uložené, čo by zasahovalo do nových konštrukčných vrstiev. „S ich výmenou pôvodne nepočítali, bolo však nevyhnutné pristúpiť k realizácii nových rozvodov kanalizácie a nových rozvodov vody,“ podotkol hovorca.
Cieľom prác bolo zvýšenie energetickej účinnosti budovy, zlepšenie technického stavu objektu a vytvorenie kvalitnejšieho prostredia pre jeho návštevníkov. Na základe verejného obstarávania bola 30. decembra 2025 uzatvorená zmluva o dielo so zhotoviteľom SALA engineering.