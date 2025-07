Detva ukončila sériu verejných hovorov s obyvateľmi

Detva 14. júla (TASR) - Samospráva Detvy ukončila sériu verejných hovorov s obyvateľmi. Predložené podnety budú slúžiť ako podklad pri plánovaní ďalších krokov v rozvoji mesta. TASR o tom informoval detviansky hovorca Milan Suja.



Dodal, že cieľom tejto aktivity bolo ponúknuť občanom priestor na osobné stretnutie s predstaviteľmi mesta, na kladenie otázok a predloženie pripomienok. „Záujem verejnosti však bol nie vždy taký, ako by sme si predstavovali, čo nás mrzí,“ zhodnotil primátor Branislav Baran. Podľa neho s ľuďmi mohli osobne diskutovať o všetkom, čo sa im páči aj nepáči. Reagoval, že by potom nemuseli byť diskusie na sociálnych sieťach, kde sa veľakrát nedozvedia to, čo potrebujú.



Hovory rozdelila samospráva podľa jednotlivých volebných obvodov. Záverečný bol v turistickej ubytovni v miestnej časti Stavanisko a bol určený pre obyvateľov volebného obvodu číslo dva. Podľa hovorcu najviac pozornosti pútal zámer výstavby multifunkčného ihriska priamo pri tejto ubytovni. „Mesto aktuálne pripravuje dokumentáciu na získanie stavebného povolenia,“ objasnil.



Ako ďalej uviedol, kritika smerovala aj na správanie niektorých ubytovaných hostí. „Občania opakovane upozorňovali na porušovanie nočného pokoja, neraz s nutnosťou privolať políciu,“ zdôraznil. Doplnil, že témou bolo aj bezpečné napojenie lokality na rekreačné územie Kalamárka. Suja spomenul, že zazneli aj obavy z technického riešenia vstupných rámp pri amfiteátri, ktoré niektorí obyvatelia označili za nebezpečné. Bola aj požiadavka na zabezpečenie kompostérov, ako je to bežné v okolitých obciach. Diskutovalo sa aj o potrebe spomalenia dopravy na Stavanisku, napríklad osadením spomaľovacích prahov.



Podotkol, že boli aj pozitívne ohlasy. „Na záver boli otvorené aj problémy s pitnou vodou a chýbajúca kanalizácia, ktoré patria medzi dlhodobé výzvy tejto časti mesta,“ ukončil hovorca.