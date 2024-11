Detva ukončila tretiu etapu prípravy svojej parkovacej politiky

Detva 21. novembra (TASR) - Mesto Detva v súčasnosti ukončilo tretiu etapu prípravy svojej parkovacej politiky. Znamená to, že má návrh opatrení na zvýšenie počtu parkovacích miest v rámci mesta. TASR o tom informoval člen parkovacej komisie Radovan Červienka s tým, že za parkovanie sa pod Poľanou zatiaľ platiť nebude.



Dodal, že v Detve chýba momentálne približne 1000 parkovacích miest. Na to, aby mohli zabezpečiť aspoň jedno parkovacie miesto na jeden byt, je podľa neho preto nutné urobiť viacero projektov. Tie zabezpečia dostatok parkovacích miest pred panelákmi. Zdôraznil, že v súčasnosti vychádza 0,86 parkovacieho miesta na jeden byt.



Ako ďalej uviedol, v súčasnosti sú v meste vyznačené rôzne šírky parkovacích miest. Je to od dvoch metrov po 2,2 metra, do budúcna ich však treba zjednotiť. "Všetky musia zmeniť svoju šírku na 2,5 metra, zníži sa tak počet parkovacích miest," povedal s tým, že v pláne sú tri záchytné parkoviská. Jedno by malo byť pri športovej hale na začiatku mesta, druhé pri zimnom štadióne a tretie pri železničnej stanici.



Jedným z opatrení na zvýšenie počtu parkovacích miest je aj zmena organizácie dopravy na Ulici Andreja Hlinku. Jednosmernú prevádzku navrhli v dvoch etapách. Prvá je v úseku od križovatky s Ulicou Antona Bernoláka po Námestie mieru. "Parkovacie miesta medzi poštou a Námestím mieru však ešte nie sú vyznačené. Budeme prehodnocovať, či ostatne tento úsek jednosmerný alebo bude opäť obojsmerný," potvrdil. Ak by sa však cesta bola obojsmerná, 30 plánovaných parkovacích miest v tomto úseku by chýbalo. Plánovali ich prioritne pre výškový panelový dom na Ulici Andreja Hlinku, v ktorom je 44 bytov a k dispozícii majú 18 parkovacích miest.



V druhej etape by mala byť Ulica Andreja Hlinku jednosmerná v celej dĺžke. Bolo by to od odbočky z cesty tretej triedy, pri obchode s potravinami, k odbočeniu na Námestie mieru.