Ulicami Detvy pôjde mikulášsky sprievod s koňmi

Detva 4. decembra (TASR) – Mikuláš v spoločnosti anjela a čerta bude cez víkend na koči ťahanom koňmi prechádzať ulicami mesta Detva. S nápadom prišlo Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve a mesto im pomohlo tento program zorganizovať. „Mikulášsky sprievod bude v nedeľu 6. decembra po druhej popoludní,“ uviedol pre TASR hovorca Detvy Milan Suja.



Trasu nastavili organizátori podľa možností konského záprahu. Mikulášsky sprievod na koči bude prechádzať širším centrom mesta, začiatok bude v Lašteku. Nasledovať budú ulice Jilemnického, M. R. Štefánika, z ktorej odbočí na ulice Krpeľná, Okružná a Dolinky.



Z nich bude nasledovať trasa okolo domu kultúry, ulice Andreja Hlinku, Námestie mieru a M. R. Štefánika v smere do starej časti mesta. Koč bude ďalej prechádzať ulicou Partizánska v smere ku kostolu, potom odbočí na ulicu Janka Kráľa a z nej sa vráti späť do Lašteka, ktorý je cieľom.



„Do sály sa nezmestíme, na námestia nás nepustia. Z okien a balkónov sa budeme môcť spoločne tešiť a vašimi úsmevmi, pohodou si pripomenúť sviatok svätého Mikuláša v našom meste,“ pripomína kultúrne centrum cieľ sprievodu.



Čo sa týka mestského vianočného stromčeka, v meste je podľa hovorcu viac stromov, na ktorých je vianočné osvetlenie. „Jeden je na námestí v historickej časti mesta, osvetlenie dostali aj tri stromy neďaleko kostola. Ďalšie stromy s osvetlením sú aj pred domom kultúry. Až na jeden prípad, mesto väčšinou využilo živé stromy,“ poznamenal.



Ako dodal, samospráva pre súčasné protiepidemiologické opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu neorganizuje tento rok tradičné adventné ani vianočné podujatia.



„V meste by sme v tejto dobe už mali finišovať s prípravou vianočného jarmoku s tradičnou zabíjačkou, prehliadkou vianočných a novoročných hier a koledovania na námestí v historickej časti mesta. V pláne boli aj trhy s vianočným kultúrnym programom a punčom pri fontáne pred kultúrnym domom. Taktiež by sme sa pripravovali na Silvestra a privítanie nového roka s ohňostrojom,“ ukončil hovorca Detvy.