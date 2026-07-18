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Detva upozorňuje na škodlivosť nevhodného kŕmenia kačíc v potoku
Informačná tabuľa pripomína, že populácia kačice divej je na našom území stabilná. Na Detvianskom potoku žije približne 200 jedincov.
Autor TASR
Detva 18. júla (TASR) - Na niektorých mostoch ponad Detviansky potok v Detve pribudli nové informačné tabule, ktoré ľudí upozorňujú na problém nevhodného kŕmenia voľne žijúcich kačíc. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Spresnil, že tabule sa venujú kačici divej, ktorá patrí medzi najrozšírenejšie druhy vodného vtáctva na Slovensku a bežne sa vyskytuje aj v centre Detvy. „Hlavným cieľom kampane je vysvetliť, prečo nie je vhodné hádzať kačiciam kuchynské zvyšky jedla či pečivo,“ objasnil.
Podľa neho mnohí ľudia ich síce kŕmia s dobrým úmyslom, práve staré pečivo, slané alebo plesnivé potraviny však môžu vtákom vážne škodiť. „Nevhodná strava spôsobuje zdravotné problémy, deformácie kostí a zároveň znečisťuje vodu,“ podotkol s tým, že zvyšky potravy navyše priťahujú potkany a ďalšie nežiaduce živočíchy.
Na informačnej tabuli sa obyvatelia i návštevníci mesta dozvedia aj to, čím je možné kačice prikrmovať bezpečnejšie. „Vhodnou alternatívou je napríklad zelené krmivo, ovos, jačmeň, mrazený hrášok či rôzne semená,“ podotkol hovorca. Dôležité však podľa samosprávy je, aby si kačice dokázali väčšinu potravy nájsť prirodzene samy.
Súčasťou tabule sú aj poznatky o živote kačice divej, fotografie a QR kód s ďalšími informáciami. Mesto chce podobnými aktivitami podporiť ohľaduplnejší prístup k prírode a zároveň priblížiť obyvateľom život živočíchov, ktoré sa stali prirodzenou súčasťou Detvy. Iniciatívu pripravila samospráva v spolupráci s občianskym združením Ursia.
Informačná tabuľa pripomína, že populácia kačice divej je na našom území stabilná. Na Detvianskom potoku žije približne 200 jedincov. Okrem zelených vodných a pobrežných rastlín konzumuje aj hmyz, mäkkýše, larvy, malé raky, žubrienky, ikry, červy a žaby. Za potravou sa vo vode nepotápa, len ponára do vody hornú časť tela. V nebezpečenstve sa však vie potopiť aj celá.
Spresnil, že tabule sa venujú kačici divej, ktorá patrí medzi najrozšírenejšie druhy vodného vtáctva na Slovensku a bežne sa vyskytuje aj v centre Detvy. „Hlavným cieľom kampane je vysvetliť, prečo nie je vhodné hádzať kačiciam kuchynské zvyšky jedla či pečivo,“ objasnil.
Podľa neho mnohí ľudia ich síce kŕmia s dobrým úmyslom, práve staré pečivo, slané alebo plesnivé potraviny však môžu vtákom vážne škodiť. „Nevhodná strava spôsobuje zdravotné problémy, deformácie kostí a zároveň znečisťuje vodu,“ podotkol s tým, že zvyšky potravy navyše priťahujú potkany a ďalšie nežiaduce živočíchy.
Na informačnej tabuli sa obyvatelia i návštevníci mesta dozvedia aj to, čím je možné kačice prikrmovať bezpečnejšie. „Vhodnou alternatívou je napríklad zelené krmivo, ovos, jačmeň, mrazený hrášok či rôzne semená,“ podotkol hovorca. Dôležité však podľa samosprávy je, aby si kačice dokázali väčšinu potravy nájsť prirodzene samy.
Súčasťou tabule sú aj poznatky o živote kačice divej, fotografie a QR kód s ďalšími informáciami. Mesto chce podobnými aktivitami podporiť ohľaduplnejší prístup k prírode a zároveň priblížiť obyvateľom život živočíchov, ktoré sa stali prirodzenou súčasťou Detvy. Iniciatívu pripravila samospráva v spolupráci s občianskym združením Ursia.
Informačná tabuľa pripomína, že populácia kačice divej je na našom území stabilná. Na Detvianskom potoku žije približne 200 jedincov. Okrem zelených vodných a pobrežných rastlín konzumuje aj hmyz, mäkkýše, larvy, malé raky, žubrienky, ikry, červy a žaby. Za potravou sa vo vode nepotápa, len ponára do vody hornú časť tela. V nebezpečenstve sa však vie potopiť aj celá.