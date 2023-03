Územný plán Detvy na schvaľovanie poslancom zatiaľ nepredložia

Detva 6. marca (TASR) – Termín, keď sa súčasný návrh územného plánu mesta Detva dostane do mestského zastupiteľstva, je ťažké odhadnúť. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Milan Suja s tým, že všetko záleží aj od množstva pripomienok, ktoré prišli od obyvateľov.



Dodal, že ľudia mali lehotu na pripomienky k návrhu do 9. februára. Každé zamietnutie pripomienky musí mesto prerokovať s človekom, ktorý ju podal. "Pripomienky, ktoré orgán územného plánovania akceptuje, zapracuje do územného plánu. Akceptované sa už neprerokovávajú," spresnil.



Ako uviedol, zmeny v územnom pláne v Detve pripravujú niekoľko rokov a čakajú na ne záujemcovia o výstavbu. Prvé prerokovanie návrhu bolo vlani v apríli. Boli v ňom zapracované všetky požiadavky ľudí, ktorí si podali žiadosti o zapracovanie do územného plánu. Suja konštatoval, že presnejšie to boli tie, ktoré sa do návrhu dali zapracovať. "Nemôžeme vyhodnocovať pozemky, ktoré majú ukryté obmedzenia pod zemským povrchom, ako napríklad zosuvy či radónové riziko. Alebo také, ktoré sú predmetom podrobnejšieho skúmania, o ktorých vedia iné dotknuté orgány a odborné organizácie," informovala hlavná architektka mesta Detva Beáta Mikušová.



Orgánom územného plánovania je obec, ktorej musia byť všetky stanoviská doručené. "Aj keď si konkrétny vlastník pozemku vybaví súhlas napríklad od Štátnej ochrany prírody, dôležité je stanovisko, ktoré od týchto orgánov dostane mesto," vysvetlil hovorca. "To môže byť iné, no pre mesto má vyššiu právnu silu ako vyjadrenie, ktoré napíšu konkrétnej osobe," zdôraznil.



Podľa Suju je problémom ochranné pásmo nadradenej technickej infraštruktúry, napríklad plynovodov s vysokým tlakom. Tieto zariadenia sa bežne nenachádzajú v katastroch miest a obcí, no v Detve sú. "V týchto ochranných miestach je v súčasnosti vylúčená akákoľvek výstavba. Aj napriek tomu, že sa v nich už nachádzajú rodinné domy. Ochranné pásma vyhlásili mnoho rokov po tom, ako boli postavené niektoré domy," dodala architektka. Podľa jej slov už nie je priestor na zapracovanie nových pozemkov do návrhu územného plánu. "Zverejnený návrh už nemôžeme dopĺňať, práve naopak, z návrhu môžeme už iba niektoré veci vypúšťať," ukončila.



Územný plán rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. Určuje jeho zásady, navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností, ktoré ovplyvňujú životné prostredie, ekologickú stabilitu i kultúrno-historické hodnoty územia. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie.