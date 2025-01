Detva v minulom roku pokračovala v rozbehnutých i nových investíciách

Detva 31. januára (TASR) - Mesto Detva v minulom roku pokračovalo v rozbehnutých i nových investíciách. Boli to napríklad obnova chodníkov v meste i sociálnych zariadení v škole. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.



Dodal, že začiatkom minulého roka mesto podpísalo zmluvu o dielo na rekonštrukciu škôlky na Námestí SNP. Zahŕňa vybudovanie piatich tried so zázemím. Celková investícia je 1.727.641 eur. Cieľom je zvýšiť jej kapacitu na 125 detí. "Mesto verí, že do zrekonštruovanej škôlky nastúpia už od začiatku nového školského roka," objasnil.



Ako ďalej uviedol, obnovili tiež sociálne zariadenie v tretej základnej škole. Osadili nové umývadlá, toaletné misy, vodovodné batérie, obklady a dlažby. V každom pavilóne vytvorili toalety pre imobilných a bezbariérový prístup. Celková investícia predstavovala 114.786 eur. Zároveň obnovili aj toalety na prízemí mestského úradu za 18.962 eur.



Spomenul, že samospráva vybudovala nové oplotenie hľadiska amfiteátra v dĺžke 215 metrov. Investícia predstavovala 13.905 eur. Podľa neho v septembri a októbri robili nové chodníky na Partizánskej a Vimperskej ulici. Rekonštrukcia zahŕňala odstránenie pôvodného krytu a položenie novej dlažby. "Upravili aj chodník okolo pieskoviska pre deti a dobudovali časti chodníka a zábradlia pred bytovým domom," poznamenal. Investovali 134.613 eur.



V novembri začali budovať nové kontajnerové prístrešky na Dolinkách a na Štúrovej ulici. Pre odpad tak bude zastrešený a oplotený priestor. Hodnota zákazky je 45.458 eur.



Pre zníženie energetickej náročnosti budovy občianskej vybavenosti na Námestí mieru investovali do nového jednotného vykurovacieho systému a do modernizácie vnútorných rozvodov vody. Investícia dosiahla 140.242 eur. Mesto pokračuje aj vo výmene a zjednotení autobusových prístreškov. V Lúčnej štvrti odstránili pôvodný opotrebovaný prístrešok a nahradili novým. Bolo to za 4146 eur.



Vlani mestské zastupiteľstvo schválilo aktualizáciu územného plánu mesta v podobe zmien a doplnkov číslo päť. "Začalo sa obstarávanie ďalších zmien a doplnkov číslo šesť, kde bolo za obdobie od 1. januára do 18. marca 2024 zaevidovaných a spracovaných 134 žiadostí," povedal. Počas minulého roka bolo vydaných 88 záväzných stanovísk a 90 územnoplánovacích informácií.



Stavebný úrad mesta Detva vydal celkom 83 stavebných povolení, 75 kolaudačných rozhodnutí, 11 územných rozhodnutí a 117 ohlásení drobenej stavby. Bolo vykonaných 27 štátnych stavebných dohľadov.