Možno ste sa v ňom vozili aj vy: V Detve vystavujú retro kočíky

Na snímke retro kočíky 10. apríla 2024 v Detve. Foto: TASR Silvia Tannhauserová

Detva 10. apríla (TASR) - Retro kočíky pre bábiky a deti, oblečenie i hračky tvoria výstavu zvolenskej zberateľky Jany Václavikovej vo Vagačovom dome v Detve. TASR to povedala kultúrna referentka domu Magdaléna Balážová s tým, že pre záujemcov je výstava k dispozícii do 15. júna.Majiteľka má vo svojej zbierke kočíky zo 60. až 90. rokov, sú z celého Slovenska a aj z Česka. V rodnom meste vystavuje viaceré malé kočíky pre bábiky a tri veľké pre deti. Doplnené sú dobovými vankúšikmi, perinkami, dekami. Pre návštevníkov je na každom pripevnený štítok s rokom, z ktorého pochádzajú. Staré bábiky vo farebných kočíkoch pre deti sú oblečené v retro odevoch a pripevnené klasickými remencami, ktoré sa v minulosti používali. "povedala zberateľka TASR s tým, že svoj prvý dostala pred rokom a v súčasnosti ich má vo svojej zbierke 40. Zdôraznila, že každým dňom sa však ich počet mení.Vyrobené boli v Českej republike v Továrni detských vozidiel, v továrni Liberta. Vo voľnom čase do nich podľa svojho vkusu šije farebne zladené prikrývky. Ako spomenula, má dve malé vnučky a jej zbierka bude v budúcnosti patriť im. Súčasťou výstavy sú aj detské fotografie Jany Václavikovej, ktorá sa narodila v roku 1962 pod Poľanou.Vagačovci pochádzali zo Starej Turej a patrili medzi zámožných obyvateľov poddanského pôvodu. Do Detvy prišli v roku 1787, keď sa rozhodli založiť prvú bryndziareň na Slovensku, a pre svoju rodinu postavili Vagačov dom. Jedna z najvýznamnejších a najhodnotnejších stavieb v meste, v ktorej bola kedysi bryndziareň, dostala po rokoch novú tvár.