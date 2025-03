Vo Vagačovom dome otvorili priestor venovaný rodine bryndziarov

Detva 13. marca (TASR) - Vo Vagačovom dome v Detve otvorili vo štvrtok priestor venovaný rodine Vagačovcov, ktorí mali v minulosti pod Poľanou bryndziareň. Keďže však po nich takmer nič neostalo, je to audiovizuálna projekcia s fotkami. TASR o tom informoval majiteľ domu Martin Doskočil.



Dodal, že informácie a materiál o rodine roky zbiera Podpolianske múzeum v Detve. Jeho vedúca Renata Babicová priblížila, že na projekcii pomohli s fotografiami a s listinnými prameňmi. "V rámci výskumu vznikol rodokmeň rodiny, zaznamenané máme mnohé spomienky potomkov," zhrnula s tým, že potomkovia žijú v súčasnosti po celom Slovensku.



Audiovizuálna projekcia rozprávaním približuje život a aktivity rodu i poukazuje na dôvody ich príchodu do Detvy. Cieľom je preniesť návštevníka späť do minulosti. Pripomenie aj pôsobenie rodu pod Poľanou a poukáže na vplyv, ktorý mali vybudovaním bryndziarne na život v regióne. Pre študentov môže byť vzdelávacím doplnkom, turisti sa zas dozvedia, prečo sú vo Vagačovom dome. K dispozícii je aj prejav v cudzom jazyku.



Izba Vagačovcov je na prvom poschodí domu. Ako ďalej Doskočil uviedol, záujemcovia si ju môžu prísť pozrieť počas otváracích hodín. Mimo nich sa treba vopred telefonicky nahlásiť. Na projekte spolupracoval Ústav technológií a inovácií, ktorý navrhuje moderné spôsoby prezentácie prostredníctvom technologických noviniek.



Primátor Detvy Branislav Baran uviedol, že spojenie Vagačovcov s mestom je dôvodom na hrdosť samosprávy. "Projekcia je prínosom pre celé Podpoľanie a pre rozvoj cestovného ruchu. Ľudia sem majú za čím prísť, nemusí to byť len príroda," reagoval.



Vagačovci pochádzali zo Starej Turej. V roku 1787 sa rozhodli založiť pod Poľanou prvú bryndziareň na Slovensku a pre svoju rodinu postavili Vagačov dom v Detve. Je to jedna z najvýznamnejších a najhodnotnejších stavieb v meste. S jeho úplnou rekonštrukciou začal súčasný majiteľ v roku 2017. V interiéri sú aj dobové fotografie rodiny. Súčasťou je aj historický nábytok, ktorý vyrobili podľa takého, akým bol priestor v minulosti zariadený.