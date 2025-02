Detva vybrala minulý rok na daniach a poplatkoch 958.000 eur

Detva 1. februára (TASR) - Predpis daní a poplatkov za rok 2024 bol v Detve približne 1.050.000 eur, z čoho bolo uhradených 958.000 eur. Na daniach a poplatkoch eviduje mesto za minulé roky nedoplatky vo výške 289.000 eur. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.



Dodal, že vlani sa podarilo vybrať 98.600 eur z tejto sumy, a to aj vďaka využitiu zablokovania osobných účtov prostredníctvom programu elektronickej komunikácie s bankami. Pracovníčky referátu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad v uplynulom roku zaslali 1509 výziev na úhradu nedoplatkov, z toho 95 predexekučných. "Začalo sa 51 exekučných konaní, z ktorých bolo zatiaľ uhradených približne 18.000," objasnil.



Ako ďalej uviedol, úradníci z referátu vlani spracovali približne 1300 nových daňových priznaní a oznámení k poplatku za komunálny odpad. "Vydali viac ako 14.000 rozhodnutí o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad," zdôraznil. Oznámenia doručilo mesto občanom osobne, čím ušetrilo na poštovnom približne 18.000 eur. Miestne dane zahŕňajú najmä daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady.



Podľa Suju referát vykonával aj kontroly vlastníctva nehnuteľností. Na ich základe bolo vyzvaných 55 vlastníkov, voči ktorým začali daňové konanie. Z nich bolo v roku 2024 ukončených 49 konaní. Okrem toho referát riešil viaceré poistné udalosti a vymáhanie nedoplatkov na nájomnom nebytových priestorov.



Mesto Detva plánuje tento rok hospodáriť so sumou viac ako 30 miliónov eur. Rozpočet samospráva zostavovala v zložitej finančnej situácii, nepristúpila však k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Primátor Branislav Baran pre TASR povedal, že dane a poplatok za komunálny odpad zvyšovali v roku 2023. "Bol to po dlhšom čase radikálny nárast. Berieme to aj ako ústretový krok voči občanom. V budúcnosti sa však nevyhneme zvyšovaniu minimálne o infláciu," vysvetlil.