Detva vybuduje viacero priechodov pre chodcov
Autor TASR
Detva 8. októbra (TASR) - Mesto Detva pripravuje vybudovanie priechodov pre chodcov na Štúrovej ulici, Partizánskej ulici i v priestore pri tretej základnej škole na sídlisku. TASR o tom informoval referent cestnej dopravy Ľubomír Tkáč z mestského úradu.
Dodal, že nový priechod na Štúrovej ulici vyvýšia približne l00 milimetrov od nivelety vozovky v úrovni existujúceho chodníka. Ohraničia ho zapusteným betónovým cestným obrubníkom a po stranách s nábehmi. Súčasťou bude aj nové osvetlenie a trvalé dopravné značenie. Spomenul, že existujúci chodník bude mať v mieste nového priechodu pre chodcov nový kryt z betónovej zámkovej dlažby. Zároveň miesto upravia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Ako ďalej uviedol, na Partizánskej ulici pri kostole bude na ceste nový priechod so šírkou štyri metre. Na existujúcich chodníkoch pribudne bezbariérová úprava s osadením signálneho a varovného pásu pre nevidiacich. Priestor doplnia zvislým a vodorovným trvalým dopravným značením a osvetlením. Existujúci priechod pre chodcov zrušia.
Tkáč poznamenal, že na Ulici Milana Rastislava Štefánika pre prístup k tretej základnej škole vybudujú priechod so šírkou štyri metre. „Nachádza sa v blízkosti autobusovej zastávky, preto pre odbočenie a pripojenie autobusovej zastávky osadia betónový obrubník a existujúce chodníky rozšíria,“ priblížil. Podľa neho na chodníkoch bude bezbariérová úprava s osadením signálneho a varovného pásu pre nevidiacich. Priechod doplnia zvislým a vodorovným dopravným značením a osvetlením.
Mesto konštatovalo, že predpokladaná hodnota zákazky je 78.203 eur. Uskutočniť ju majú do 40 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. Podľa oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie môžu záujemcovia svoje ponuky predkladať do 22. októbra do 9.00 h. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.
