Výšku nájmu pre Dom umenia Arteska v Detve poslanci nezmenili

Detva 13. novembra (TASR) - Výšku nájmu pre Dom umenia Arteska v Detve mestskí poslanci nezmenili. Inštitúcia, ktorá v meste robí kultúrne podujatia, bude aj naďalej platiť nájom jedno euro za štvorcový meter za rok. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Detvianske mestské zastupiteľstvo na svojom novembrovom zasadnutí schválilo, že suma bude bez energií a bez finančnej zábezpeky na dobu neurčitú. Nájmom pre dom umenia sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo aj v júni tohto roka. Poslanci sa v lete zhodli na tom, že Arteska bude platiť mestu viac. Podľa uznesenia to bolo bez energií a bez finančnej zábezpeky na dobu určitú, do 31. októbra tohto roka. Dovtedy platili umelci mestu nájomné jedno euro za rok bez energií za celú plochu.



Dom umenia sídli v budove bývalej školy, kde boli v minulosti napríklad Podpolianske múzeum a aj knižnica. Nachádza sa v starej časti mesta na Partizánskej ulici. Materiál pripomína, že celkový výmer prenajímaného priestoru je vyše 263 štvorcových metrov a v správe ho má Kultúrne centrum Detva.