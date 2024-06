Detva vytvorí jednosmerné ulice a na nich parkovacie miesta

Detva 17. júna (TASR) - V častiach Detvy, kde je nedostatok parkovacích miest, bude mesto vytvárať jednosmerné ulice a na nich pozdĺžne alebo kolmé parkovacie miesta. Prvou z nich bude Ulica Andreja Hlinku na sídlisku. TASR to povedal referent cestnej dopravy Ľubomír Tkáč z mestského úradu.



Dodal, že jednosmerná ulica a parkovacie miesta budú na začiatku v skúšobnej dobe a dajú tam dočasné dopravné značenie. "Ak sa nám to osvedčí, zmeníme to na trvalé a budeme testovať ďalšie lokality," objasnil. Čo sa týka Ulice Andreja Hlinku, projekt rozdelili do dvoch etáp. Prvou bude úsek od cestného mosta v smere od záhradkárskej osady smerom na Námestie mieru. Vznikne tak 60 parkovacích miest. Mesto predpokladá, že ich vyznačenie bude počas leta a v septembri túto skúšku vyhodnotia. Druhú etapu by spustili až po začiatku platnosti prvej. Spomenul, že všetko bude schvaľovať dopravný inšpektorát. "Ktoré riešenie to nakoniec bude, nezáleží iba na nás, musí to schváliť inšpektorát," vysvetlil.



Ako uviedol, najväčší problém s parkovaním je na Novosadoch. V tejto lokalite preto podľa neho uvažujú nad novými parkovacími plochami. "Ďalšou lokalitou sú Dolinky, kde tiež chceme rozšíriť parkovacie plochy smerom na Krpeľný vŕšok," zdôraznil.



Podľa neho v Detve chýba v súčasnosti vyše 700 parkovacích miest. S jednou veľkou parkovacou plochou pre záchytné parkovisko počíta mesto pri športovej hale. Iné svoje pozemky pre tento účel samospráva nemá. "Na Námestí mieru je veľa vlastníkov na rozrobených parcelách, niektorí žijú aj v zahraničí. Čo sa týka vykupovania pozemkov, bude to dlhodobý proces," podotkol.