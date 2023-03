Primátor Detvy: Za tri mesiace sa veľká zmena urobiť nedá

Detva 3. marca (TASR) – Za tri mesiace na poste primátora mesta sa veľká zmena urobiť nedá, pokračujeme však v stabilizácii mestského úradu. Pre TASR to uviedol primátor mesta Detva Branislav Baran, ktorý je v tejto funkcii od vlaňajších jesenných komunálnych volieb.



Pripomenul, že spolu so svojimi spolupracovníkmi prehodnocujú posty zamestnancov na mestskom úrade. Posudzujú, kto čo robí a aké pracovné výkony podávajú. "Chceme si urobiť poriadok na úrade, popri tom však pripravujeme investičné i každoročné kultúrne projekty," spresnil s tým, že medzi ne patria letné Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Príprava na kultúrne podujatie sa už podľa primátora začala zasadnutím programovej rady. "Čaká nás zasadnutie organizačného výboru, budeme riešiť aj amfiteáter, drobné práce a rekonštrukcie v jeho areáli," podotkol.



Ako dodal, zároveň sa samospráva pripravuje na investičné projekty, ktoré ju čakajú tento rok. "Podarilo sa nám uzatvoriť dokumentáciu na obnovu futbalového štadióna. Čakáme na vydanie stavebného povolenia, aby sme sa mohli uchádzať o eurofondy," poznamenal.



Podľa neho cieľmi je tiež dokončiť obnovu priestoru na Ulici Andreja Hlinku, stavebne upravovať budú i plochu na Novosadoch. "Najväčšou výzvou je obnova škôlky na Námestí SNP v Detve. V súčasnosti sa pripravujeme na hľadanie dodávateľa stavebných prác," potvrdil. Doplnil, že mesto však čakajú aj menšie investície a obnovy chodníkov. Súčasťou budú aj opravy budov, ktoré samospráva má a prenajíma. Podľa jeho slov sa to však bude týkať menej viditeľných vecí. "Sú to opravy rozvodov vody a elektriny, obnovy striech, ktoré na budovách tečú, teda dlhodobo zanedbané veci," ukončil.



Mesto Detva má po viac ako 20 rokoch zmenu na poste primátora. Po jesenných komunálnych voľbách v roku 2022 Jána Šufliarského vystriedal bývalý mestský poslanec Branislav Baran, ktorý získal 43,15 percenta hlasov.