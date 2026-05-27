Detva začala s budovaním klubovne, pokračuje s obnovou denného centra
Autor TASR
Detva 27. mája (TASR) - Mesto Detva začalo s budovaním klubovne na Štúrovej ulici, zároveň pokračuje aj s komplexnou obnovou denného centra na Partizánskej ulici. TASR o tom informoval primátor Detvy Branislav Baran.
Kontajnerový domček klubovne umiestnia na Štúrovej ulici, v blízkosti obydlí detvianskej rómskej komunity. Hovorca mesta Milan Suja uviedol, že stavenisko zhotoviteľovi odovzdali 28. apríla. „Práce aktuálne pokračujú v súlade so schváleným harmonogramom a predpokladaný termín ich ukončenia je koniec leta,“ spresnil. Celkové náklady na projekt sú 60.000 eur s DPH, schválená výška dotácia od štátu je 10.000 eur.
Maryša Oláhová, ktorá v Detve dlhodobo pracuje s rómskou komunitou, povedala, že to bude priestor nielen pre deti, ale aj pre celé rodiny. Dôležité podľa nej je, aby sa deti stretávali s dozorom a aby ich naučili chodiť do školy. „Budeme sa snažiť odstrániť všetky negatívne veci, ktoré robia Rómom zlú vizitku v spoločnosti,“ vyhlásila.
Stavebné práce v dennom centre na Partizánskej ulici postupujú podľa primátora plynule. „Optimistický predpoklad ukončenia prác bol v auguste tohto roka. Podľa ich postupu to však bude pravdepodobne začiatkom júla,“ objasnil s tým, že projekt možno dokončia pred letnými folklórnymi slávnosťami v Detve a budú ho môcť otvoriť. „Nechceme to však na silu naháňať. Cieľom je, aby bolo všetko v poriadku ukončené, vyzreté, vyschnuté a schopné užívania,“ zdôraznil.
Cena diela predstavuje 360.000 eur, približne 317.00 eur je dotácia z Environmentálneho fondu. Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi v polovici januára 2026. Cieľom prác je zvýšenie energetickej účinnosti budovy, zlepšenie technického stavu objektu a vytvorenie kvalitnejšieho prostredia pre jeho návštevníkov. „Je to budova v historickej časti mesta, preto sme kládli dôraz na moderné technológie a ekologický prístup,“ doplnil primátor. Objekt tiež zabezpečia proti zemnej vlhkosti. Súčasťou prác je aj výmena strešnej krytiny a odkvapového systému, výmena okien a dverí. Pribudne výsadba rastlín, ovocných stromov i malé parenisko.
