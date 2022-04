Detva začína prijímať žiadosti o príspevok na ubytovanie Ukrajincov

Detva 5. apríla (TASR) – Mesto Detva začína prijímať žiadosti o príspevky na ubytovanie utečencov z Ukrajiny. Vyplýva to z oznámenia na jeho oficiálnej webstránke.



Pripomína, že žiadať o príspevok môžu občania od dátumu priznania dočasného útočiska, najskôr však od 26. februára tohto roka. Podľa mesta by ich mali vyplácať zatiaľ do konca júna. Oprávnenou osobou pre prijímanie peňazí je ten, kto vlastní nehnuteľnosť a bezplatne ubytuje Ukrajincov, ktorí majú dočasné útočisko na Slovensku. Žiadateľom môže byť fyzická osoba, teda vlastník bytu, ktorá neposkytuje ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia, uvádza samospráva.



Ako dodáva, výkaz odovzdá prenajímateľ do piatich pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca. Vyplnené tlačivá prijíma oddelenie školstva a sociálnych vecí detvianskeho mestského úradu na prízemí. „Prvýkrát sa predkladá zmluva s prílohami aj výkaz súčasne,“ podotýka úrad.



Podľa nariadenia vlády je výška príspevku stanovená na sedem eur za jednu noc v prípade osôb, ktoré dovŕšili vek 15 rokov. Suma 3,50 eura je za jednu noc pre deti do 15 rokov.



Dokumenty pre stiahnutie a podrobnejšie informácie nájdu záujemcovia na webstránke Detvy.