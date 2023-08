Detva začína s opravou chodníkov i zastávok na sídlisku

Detva 22. augusta (TASR) - Mesto Detva v týchto dňoch začína s opravou a údržbou svojich existujúcich chodníkov. Súčasťou prác je aj obnova troch autobusových zastávok na sídlisku vedľa polyfunkčného domu. TASR to v utorok potvrdil hovorca Milan Suja.



Ako uviedol, samospráva zrekonštruuje existujúce chodníky na Ulici Milana Rastislava Štefánika, popri letnom štadióne od hlavnej vstupnej brány po križovatku s Krpeľnou ulicou. Ďalej to bude v jednosmernej ceste na Záhradnej ulici, od hlavnej ulice po Pioniersku. "Chodníky dostanú namiesto asfaltového povrchu zámkovú dlažbu. Práce by mali ukončiť začiatkom decembra," objasnil hovorca a dodal, že práce sú za viac ako 124.000 eur.



Ulica Milana Rastislava Štefánika bude mať vedľa polyfunkčného objektu s obchodmi aj nové zastávky pre autobusy. Spolu s opravou ich podkladu zároveň vymenia prístrešky. Podľa Suju budú mať také isté vyhotovenie ako nové zastávky pri Sironi. "S prácami začínajú v utorok, ukončené by mali byť do 15. septembra," spresnil.



Mesto Detva sa stará o vyše 60 autobusových zastávok. V roku 2021 obnovili prístrešky zastávok v Rakytnom, na Kostolnej a aj v Krnom. Oceľový rám dostal nový náter a následne aj nové oplechovanie. Na niektorých zastávkach muselo mesto vymeniť aj betónový základ. Takáto oprava jednej zastávky vyšla mesto na viac ako 2500 eur.



K opraveným prístreškom v Detve pribudol vlani aj jeden nový na Partizánskej ulici. Je to miesto, kde čakajú na autobus deti, ktoré dochádzajú do školy z Kostolnej, Skliarova alebo Stavaniska. Nastupujú tam aj cestujúci do Hriňovej a Dúbrav. Vybudovanie nového prístrešku autobusovej zastávky s osvetleným informačným panelom stálo mesto takmer 11.000 eur.