Detva zatiaľ nie je vlastníkom nedokončenej budovy okresného úradu

Detva 1. novembra (TASR) – Mesto Detva zatiaľ nie je vlastníkom nedokončenej budovy detvianskeho okresného úradu. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Milan Suja, budova je v procese katastrálneho konania a rozhodnutie katastra doteraz nebolo vydané.



Stavba je dlhodobo rozostavaná, v súčasnosti chátra, jej stav sa stále zhoršuje, ničia ju vandali a bezdomovci. Hovorca dodal, že presný účel využitia samospráva stále nemá vyriešený. „Predbežne ráta s viacúčelovým využitím budovy. Mohla by napríklad slúžiť na podnikateľské subjekty, občianske združenia či rôzne inštitúcie a organizácie,“ spomenul.



Touto témou sa v minulosti zaoberala aj komisia územného plánu a životného prostredia detvianskeho mestského zastupiteľstva. „Dvadsať rokov mesto bojovalo o dostavbu tejto budovy rôznymi cestami. Podporovali sme všetky možnosti, aby ju štát dokončil. Vždy sa to však skončilo tak, že budova naďalej chátrala. Samospráva sa teraz musí rozhodnúť, čo s ňou bude,“ povedal pre TASR predseda komisie a zároveň mestský poslanec Ondrej Vrťo.



Podľa neho je škoda, že diskusie trvali tak dlho. „Keby boli pred desiatimi rokmi, možností by bolo viac a budova by tak nechátrala. Všetky úrady v meste a aj zdravotnícke zariadenia sa za ten čas podarilo obnoviť. V súčasnosti je ťažké nájsť inštitúciu, ktorú by bolo ľahké presťahovať do nového. Práve preto, že všetko tu už má svoje miesto,“ zhrnul. „Budova je dosť veľká, bola stavaná na to, aby do nej presťahovali všetky úrady mesta. Daňový, mestský či úrad práce. Tak ju navrhli a sú tak prispôsobené jej vnútorné priestory. Je teda komplikované urobiť z nej napríklad nájomné byty, pretože sú tam trojmetrové stropy,“ vysvetlil.



Poslanec tiež doplnil, že problémom budovy tiež je, že ju stavali v čase, keď ešte napríklad neboli požiadavky na parkovacie miesta také, aké sú dnes.