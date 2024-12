Detva získala peniaze na obnovu futbalového a atletického štadióna

Detva 25. decembra (TASR) - Mesto Detva získalo peniaze na rekonštrukciu futbalového a atletického štadióna. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) mu schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 806.000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že vďaka tejto investícii prejde rozsiahly športový areál kompletnou rekonštrukciou. "Futbalové ihrisko, ktoré patrí s rozmermi 105 krát 72 metrov k najväčším na Slovensku, bude zmodernizované a doplnené o nový závlahový systém," objasnil.



Okrem neho obnovia aj atletickú dráhu a sektory pre jednotlivé disciplíny. Patrí medzi ne napríklad 400-metrový ovál so štyrmi dráhami a šiestimi dráhami na šprintérskej rovinke. Bude to aj sektor pre skok do diaľky a trojskok, pre hod oštepom, diskom a kladivom. Vytvoria aj priestor pre skok do výšky i vrh guľou. Tribúnu s hľadiskom pre divákov obnovovať nebudú.



Primátor Branislav Baran pripomenul, že vďaka súťaži má samospráva firmu, ktorá bude štadión obnovovať. Verí, že koncom februára, prípadne v marci v novom roku začnú so stavebnými prácami. Ako ďalej uviedol, areál budú môcť po rekonštrukcii využívať miestny športový klub i školské zariadenia. Doplnil, že behať po tratiach budú môcť aj občania a cieľom celého projektu je rozvoj športu v Detve. "Je to projektované a aj konzultované s odborníkmi z atletického zväzu tak, aby to plnilo všetky kritériá a štandardy pre usporiadanie juniorských súťaží," potvrdil.



Priestor pre atletiku bude môcť v budúcnosti využívať napríklad aj Športový klub Detva v pohybe. Dospelí i deti sa venujú behu, cyklistike, skialpinizmu i bežeckému lyžovaniu. "Máme radi naše mesto a Podpoľanie, a tak sme založili občianske združenie, aby sme ho mohli reprezentovať," konštatovala jeho predsedníčka a zároveň trénerka Miriam Moravíková. Súčasťou klubu sa môže stať ktokoľvek s chuťou hýbať sa. Členstvo dáva ľuďom možnosti spoznať aktívnych ľudí vo svojom regióne.