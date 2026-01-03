< sekcia Regióny
Detve sa vlani podarilo ukončiť viaceré projekty, s ďalšími pokračuje
Projektmi budú v tomto roku multifunkčné ihrisko pri turistickej ubytovni na Stavanisku (83.000 eur) i obnova strechy na poliklinike na Tajovského ulici.
Autor TASR
Detva 3. januára (TASR) - Rok 2025 bol v Detve rýchly, podarilo sa však počas neho veľa projektov a s ďalšími chce samospráva pokračovať v novom roku. TASR o tom informoval primátor Branislav Baran s tým, že najväčšou investíciou bola vlani rekonštrukcia škôlky na Námestí SNP.
Uviedol, že z pohľadu investičnej činnosti je s rokom 2025 spokojný. Projektmi budú v tomto roku multifunkčné ihrisko pri turistickej ubytovni na Stavanisku (83.000 eur) i obnova strechy na poliklinike na Tajovského ulici. Doplnil, že mestu schválili finančnú dotáciu na opravu denného centra v historickej časti Detvy.
Pokračujúcimi investíciami z minulého roka sú rekonštrukcia futbalového a atletického štadióna. Väčšinu stavebných prác ukončili a čakajú na priaznivé počasie, aby mohli na podkladové asfaltové plochy naniesť finálnu športovú vrstvu. Tá však príde na rad až v jarných mesiacoch, keď budú vhodnejšie poveternostné podmienky potrebné na jej správnu aplikáciu. Na financovanie mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 806.000 eur prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 876.000 eur, zvyšnú časť dopláca samospráva z vlastného rozpočtu.
V minulom roku samospráva obnovila hospodársku budovu pri Podpolianskom múzeu. Išlo o objekt na Kukučínovej ulici, kde kompletne opravili strechu budovy a jej prístavby. Vonkajší vzhľad objektu, úpravu fasády, naplánovali na tento rok. Podľa primátora je vlaňajším úspechom aj prístrešok pre návštevníkov a cyklistov na Kalamárke nad Detvou. Cena diela bola približne 45.000 eur. V roku 2025 mesto dokončilo aj Podpoliansky remeselný dvor, prispieť má k rozvoju cestovného ruchu pod Poľanou. V Detve ukončili aj obnovu budovy občianskej vybavenosti na Námestí mieru a detské ihrisko na Skliarove.
Vlaňajšie folklórne slávnosti podľa mesta ukázali, že festivalový areál potrebuje modernizáciu. Najväčším problémom bola voda. „Napriek výdatnosti vrtu v studniach sa pri toľkých návštevníkoch stále dostávame na hranu našich možností. Úlohou do budúcnosti bude určite vybudovanie nového moderného hygienického centra pre areál amfiteátra,“ zhodnotil primátor.
Uviedol, že z pohľadu investičnej činnosti je s rokom 2025 spokojný. Projektmi budú v tomto roku multifunkčné ihrisko pri turistickej ubytovni na Stavanisku (83.000 eur) i obnova strechy na poliklinike na Tajovského ulici. Doplnil, že mestu schválili finančnú dotáciu na opravu denného centra v historickej časti Detvy.
Pokračujúcimi investíciami z minulého roka sú rekonštrukcia futbalového a atletického štadióna. Väčšinu stavebných prác ukončili a čakajú na priaznivé počasie, aby mohli na podkladové asfaltové plochy naniesť finálnu športovú vrstvu. Tá však príde na rad až v jarných mesiacoch, keď budú vhodnejšie poveternostné podmienky potrebné na jej správnu aplikáciu. Na financovanie mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 806.000 eur prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 876.000 eur, zvyšnú časť dopláca samospráva z vlastného rozpočtu.
V minulom roku samospráva obnovila hospodársku budovu pri Podpolianskom múzeu. Išlo o objekt na Kukučínovej ulici, kde kompletne opravili strechu budovy a jej prístavby. Vonkajší vzhľad objektu, úpravu fasády, naplánovali na tento rok. Podľa primátora je vlaňajším úspechom aj prístrešok pre návštevníkov a cyklistov na Kalamárke nad Detvou. Cena diela bola približne 45.000 eur. V roku 2025 mesto dokončilo aj Podpoliansky remeselný dvor, prispieť má k rozvoju cestovného ruchu pod Poľanou. V Detve ukončili aj obnovu budovy občianskej vybavenosti na Námestí mieru a detské ihrisko na Skliarove.
Vlaňajšie folklórne slávnosti podľa mesta ukázali, že festivalový areál potrebuje modernizáciu. Najväčším problémom bola voda. „Napriek výdatnosti vrtu v studniach sa pri toľkých návštevníkoch stále dostávame na hranu našich možností. Úlohou do budúcnosti bude určite vybudovanie nového moderného hygienického centra pre areál amfiteátra,“ zhodnotil primátor.