Detvianski poslanci budú rokovať o výške nájmu pre Dom umenia Arteska

Detva 6. novembra (TASR) - Detvianske mestské zastupiteľstvo bude na svojom utorkovom (7. 11.) zasadnutí opäť rokovať o výške nájmu pre Dom umenia Arteska, ktorý v meste robí kultúrne podujatia. Vyplýva to z materiálu, ktorý mesto predkladá poslancom a zverejňuje ho na svojej oficiálnej webstránke.



Návrh uznesenia uvádza, že inštitúcia by mala aj naďalej platiť nájom jedno euro za štvorcový meter za rok. Ak ho tak zastupiteľstvo schváli, suma by bola bez energií a bez finančnej zábezpeky na dobu neurčitú.



Nájmom pre dom umenia sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo aj v júni tohto roka. Poslanci sa v lete zhodli na tom, že Arteska bude platiť mestu viac. Podľa uznesenia to bolo bez energií a bez finančnej zábezpeky na dobu určitú, do 31. októbra tohto roka. Dovtedy platili umelci mestu nájomné jedno euro za rok bez energií za celú plochu.



Spoločnosť Arteska v dôvodovej správe podotýka, že v súčasnosti opakovane požiadala mesto o zníženie nájomného. Samosprávu opäť žiada o sumu jedno euro za rok bez energií na desať rokov. "Činnosti sú financované výlučne z dotácií, darov a príspevkov, nemá žiadnych zamestnancov a všetky práce sú vykonávané bezodplatne dobrovoľníckou prácou," konštatuje.



Dom umenia sídli v budove bývalej školy, kde boli v minulosti napríklad Podpolianske múzeum a aj knižnica. Nachádza sa v starej časti mesta, na Partizánskej ulici. Materiál pripomína, že celkový výmer prenajímaného priestoru je vyše 263 štvorcových metrov a v správe ho má Kultúrne centrum Detva.



Samospráva informuje, že materiál má vplyv na rozpočet mesta. Komisia finančná a správy majetku odporučila schváliť návrh uznesenia na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou. Návrh v predloženom znení odporučila schváliť aj mestská rada.