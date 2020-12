Detvianski poslanci sa opäť stretnú osobne

Detva 8. decembra (TASR) - Detvianski mestskí poslanci sa aj na svojom decembrovom zasadnutí zastupiteľstva stretnú osobne, rovnako to bolo aj počas októbrového rokovania. Pre šírenie nového koronavírusu sa však budú riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR. Povinné sú rúška, odstup, dezinfekcia rúk a všetkých dotykových povrchov. „Všetky opatrenia platia nielen pre poslancov a zamestnancov Mestského úradu Detva, ale aj pre občanov, ktorí sa na rokovanie prídu pozrieť," uviedol v utorok pre TASR hovorca mesta Detva Milan Suja.



Ako dodal, na rokovanie zastupiteľstva by nemali ísť občania s prejavmi akútneho respiračného ochorenia. Sú to napríklad horúčka, kašeľ, nádcha a sťažené dýchanie. „Takáto osoba je podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR povinná zostať v domácej izolácii,“ poznamenal.



Mestské zastupiteľstvo sa bude zaoberať požiadavkou spoločnosti Punch Precision Detva. Tá žiada, aby do územného plánu mesta, ktorý v súčasnosti pripravujú, zaradili aj rozšírenie ich súčasnej priemyselnej zóny.



Výrobná spoločnosť so zameraním na automobilový priemysel sídli pod Poľanou a svoje priestory pre podnikanie chce zväčšiť. Priemyselný park v Detve, ktorý postavili v centre mesta v poli blízko sídliska Námestie mieru, vyvoláva medzi obyvateľmi a aj mestskými poslancami od začiatku odpor.



„Umiestnenie parku nie je dobré, bývam na Námestí mieru a som si vedomá, že táto vec sa už zmeniť nedá. My z tohto sídliska sme stratili rekreačnú časť, pohľad z okna už nie je na prírodu a ľudia z ôsmeho poschodia pozerajú na veľkú halu,“ poznamenala poslankyňa za tento volebný odvod Oľga Vilhanová.



Zasadnutie detvianskeho mestského zastupiteľstva sa začína vo štvrtok 10. decembra o 13.30 h vo veľkej sále Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča v Detve.