Detvianski poslanci vyhlásili voľbu nového hlavného kontrolóra

Detva 28. marca (TASR) - Mesto Detva bude mať od leta nového hlavného kontrolóra. Mestskí poslanci na svojom marcovom rokovaní vyhlásili jeho voľbu. Súčasnému sa funkčné obdobie skončí 30. júna, zastupiteľstvo zároveň zobralo na vedomie zánik jeho súčasnej funkcie.



Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré bude 25. júna. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta majú právo v deň konania voľby vystúpiť na zasadnutí mestského parlamentu. Prezentovať budú môcť svoje predstavy o budúcom pôsobení vo funkcii.



Záujemcovia o výkon tejto funkcie môžu podľa schválených podmienok podávať svoje prihlášky do 10. júna. Môže to byť osobne, poštou alebo prostredníctvom doručovateľa do podateľne Mestského úradu v Detve na adresu Tajovského 7, 962 12 Detva. Prihlášky musia byť doručené v zalepenej obálke označenej „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta Detva - Neotvárať“. „Posúdenie prihlášok vykoná komisia zriadená mestským zastupiteľstvom, ktorá overí splnenie náležitostí kandidátov,“ objasňuje mesto.



Hlavný kontrolór bude zvolený nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov verejným hlasovaním. Ak ani jeden kandidát nezíska potrebnú väčšinu, bude druhé kolo volieb medzi dvomi kandidátmi s najvyšším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne žreb, ktorý vykoná primátor alebo ním poverená osoba.



Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra a deň nástupu do práce je stanovený na 1. júla tohto roka. Pracovný pomer bude na šesť rokov.