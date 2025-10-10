< sekcia Regióny
Detvu na rôznych podujatiach približuje putovný informačný stánok
Detva 10. októbra (TASR) - Turisticko-informačná kancelária (TIK) vo Vagačovom dome v Detve má za sebou druhú letnú sezónu, ktorú hodnotí pozitívne. Prispeli k tomu dlhšie otváracie hodiny i putovný stánok na viacerých podujatiach na Podpoľaní. TASR o tom informoval Marek Strelec z TIK.
Dodal, že počas najväčšieho podujatia v meste, júlových Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, pôsobila turistická kancelária aj ako informačný stánok v areáli festivalu. „Slúžil ako vysunuté pracovisko, kde ľudia získavali aktuálne informácie. Zároveň sme otvorili aj kamennú pobočku vo Vagačovom dome,“ spomenul.
S prezentačným stánkom boli pracovníci aj na ďalších podujatiach v regióne. Boli to napríklad Tradičná chuť Podpoľania v Stožku, Očovská folklórna hruda v Očovej, Gazdovanie na Hriňovských lazoch v Hriňovej i Furmanské preteky v Detve. „Tešil sa veľkej obľube, keďže propagoval lokálne predmety a poskytol priestor domácim výrobcom na prezentáciu,“ zhodnotil.
Podľa neho do TIK prišli v lete najmä Slováci, boli to však aj Američania, Česi, Maďari a Chorváti. „Návštevníci hľadali informácie o Detve, čo by v nej mohli vidieť a zažiť. Potešili sa však aj suvenírom a regionálnym výrobkom,“ objasnil.
Okrem toho v lete priniesli aj turisticko-informačnú hru pod názvom Magická cesta ku klenotom Detvy. „Deťom i dospelým dala možnosť objaviť krásy Detvy cez rozprávkový zážitok. Vytvorením hry sa podarilo kancelárii spojiť mestské aj súkromné subjekty, ktoré sa venujú cestovnému ruchu,“ poznamenal Strelec s tým, že v súčasnosti končia s projektom virtuálneho QR sprievodcu. Návštevníkom ponúkne modernú a interaktívnu prehliadku mesta.
Súčasťou kancelárie na prízemí Vagačovho domu sú propagačné materiály o Podpoľaní. Otvorili ju vlani v lete pred začiatkom folklórnych slávností. Záujemcovia sa dozvedia, aké sú možnosti ubytovania, stravy, zábavy, kultúry i turistiky. V blízkosti Vagačovho domu sa nachádzajú aj Podpolianske múzeum a Detvianske ľudové umenie spolu s pamätnou izbou Veroniky Golianovej.
Súčasťou kancelárie na prízemí Vagačovho domu sú propagačné materiály o Podpoľaní. Otvorili ju vlani v lete pred začiatkom folklórnych slávností. Záujemcovia sa dozvedia, aké sú možnosti ubytovania, stravy, zábavy, kultúry i turistiky. V blízkosti Vagačovho domu sa nachádzajú aj Podpolianske múzeum a Detvianske ľudové umenie spolu s pamätnou izbou Veroniky Golianovej.