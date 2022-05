Deutsche Schule Bratislava má nové priestory na Kramároch

Bratislava 19. mája (TASR) – Deutsche Schule Bratislava, ktorá vzdeláva deti a študentov od roku 2005, sa sťahuje do svojich nových priestorov na Bárdošovej ulici v Novom Meste. Investícia do budovy na Kramároch dosiahla 13 miliónov eur. Počas mája sa do nových priestorov presťahuje materská škola, základná škola i gymnázium.



"Našu víziu by nebolo možné uskutočniť bez finančnej pomoci Spolkovej republiky Nemecko, ktorá prispela polovicou z celkovej potrebnej sumy 13 miliónov eur," uviedol počas štvrtkového otvorenia školy Peter Kršák, predseda predstavenstva Nemeckého školského združenia.



Súčasťou školy sú nadštandardne vybavené triedy, multifunkčné ihrisko, jedáleň či telocvičňa. Na žiakov čakajú i špeciálne vybavené učebne prírodovedných predmetov, hudobnej a výtvarnej výchovy, študovňa spojená s knižnicou, priestor pre školský klub detí či kreatívne dielne.



Deutsche Schule Bratislava je súkromná škola, ktorá patrí do siete celosvetovo uznávaných 140 nemeckých zahraničných škôl. Na Slovensku vznikla v roku 2005. V súčasnosti ju navštevuje viac ako 430 žiakov najmä zo Slovenska a Nemecka, nájdu sa medzi nimi tiež študenti iných národností.



Škola pôvodne sídlila v prenajatej budove na Palisádach, časom sa rozrástla aj o priestory na Panenskej ulici.